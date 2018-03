Die Zeichen stehen auf Rot

Wien. (jm) Das, was in Niederösterreich und Tirol bereits Realität ist, steht bei der Landtagswahl am Sonntag in Kärnten noch bevor. Zugewinne für SPÖ, ÖVP und FPÖ. Ebenso wie die anderen Landeschefs dürfte auch Peter Kaiser den ersten Platz klar verteidigen. Allerdings könnte er womöglich bei seiner Kür von den Freiheitlichen noch ausgebremst werden.

Wie die Wahl in Kärnten ausgeht, tangiert natürlich Christian Kern und und dessen Zukunft als Parteiführer der Bundesgenossen, die in der Opposition bisweilen noch beinahe kleinlaut wirken. Und zwar in zweierlei Hinsicht: Einerseits ist es für die SPÖ wichtig, Kärnten als eines von insgesamt noch drei SPÖ-regierten Bundesländern zu halten. Andererseits geht es für Kern um einen persönlich wichtigen Verbündeten in der Partei.





Kaiser war einer von Kerns Kanzlermachern, gilt als einer der wenigen Linken und dezidierten Kern-Verbündeten unter den verbliebenen roten Landespolitikern. Mehr einflussreiche Unterstützung für Kern gibt es im Westen nicht. Denn die meisten anderen Landesparteien dort sind längst dekonstruiert oder in Auflösung begriffen. Weiter im Osten, aus dem Burgenland etwa, bekam Kern in der Regel mehr Gegen- als Rückenwind. Ob dieser mit dem neuen Wiener Bürgermeister Michael Ludwig noch stärker bläst, bleibt abzuwarten. Ihm wird eine ähnlich restriktive Linie etwa bei Migrationsthemen nachgesagt wie dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Niessl.

In der Vergangenheit genoss Kaiser vielleicht auch deshalb das Vertrauen des Ex-Kanzlers Kern und wurde unter anderem mit für die Partei eminenten Projekten wie dem Wertekompass betraut, der die Frage klären sollte, wie es die SPÖ mit der FPÖ nun halten soll. Wie sehr Kaiser den roten Oppositionsführer Kern weiter im Bund unterstützen wird können, hängt sehr stark von seinem Ergebnis bei der Landtagswahl ab.

Da wird der Kärntner Landeshauptmann nach demoskopischen Erwartungen einen klaren Sieg einfahren. Etwa 44 Prozent prophezeien die Auguren. Aber auch die Absolute träumen manche Genossen schon herbei. Es ist aber nicht ganz ausgeschlossen, dass am Sonntag nur drei Parteien in den Landtag einziehen. Für diesen Fall reichen weniger als 50 Prozent für die "Alleinregentschaft".

Vergangenheitsbewältigung

Vor fünf Jahren feierte der rote Landeshauptmann einen triumphalen Sieg mit satten Zugewinnen, weil die FPK wegen einer Reihe von Skandalen und Ermittlungen gegen mehrere Personen im Umfeld des BZÖ (bis 2009 war die FPK Teil davon) und der Freiheitlichen in Kärnten erdrutschartige Verluste einfuhr. Die Freiheitlichen werden sich allerdings von ihrem historischen Debakel erholen. Die Frage ist, wie stark. Die FPÖ würde um mehr als zehn Prozentpunkte auf 24 Prozent wachsen, sagen Demoskopen. Bei den jüngsten Wahlen in Niederösterreich und Tirol blieben die Freiheitlichen aber bloß Umfragekaiser, letztlich hinter den Erwartungen zurück.