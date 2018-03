Grüne verzichten auf Anfechtung

Die Landessprecherin der niederösterreichischen Grünen, Helga Krismer, will das vorliegende Gutachten in der konstituierenden Sitzung des Landtages am 22. März einbringen.

© APAweb/Robert Jäger

Die Landessprecherin der niederösterreichischen Grünen, Helga Krismer, will das vorliegende Gutachten in der konstituierenden Sitzung des Landtages am 22. März einbringen.

