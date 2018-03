Kurz’ erste Fragestunde

"Am Ende ist natürlich oft ein Kompromiss das Ergebnis", sagt Kanzler Sebastian Kurz über mögliche höhere Zahlungen nach Brüssel. © apa/Pfarrhofer "Am Ende ist natürlich oft ein Kompromiss das Ergebnis", sagt Kanzler Sebastian Kurz über mögliche höhere Zahlungen nach Brüssel. © apa/Pfarrhofer



Wien. Sebastian Kurz und das Parlament, das war bisher eher ein schwieriges Verhältnis. Jede Fraktion, außer die eigene natürlich, hat den ehemaligen Außenminister und nunmehrigen Kanzler bereits der "Missachtung des Parlaments" geziehen und/oder scharfe Kritik geübt. Einmal ging es um seine An- und Abwesenheiten im Plenum, ein anderes Mal um konkrete Entscheidungen, darunter das kurze Interregnum von Elisabeth Köstinger als Nationalratspräsidentin oder nun eben die Nominierung eines Kandidaten für die Nachbesetzung am Verfassungsgerichtshof.

In einem Parlament saß Kurz nur für wenige Monate, im Wiener Gemeinderat, ehe er 2011 auf die Regierungsbank wechselte, die er seither nicht mehr verließ. Lautstarke Polemiken gegen Regierungsvertreter gehören natürlich zur parlamentarischen Folklore, genauso wie das klandestine Murren von Abgeordneten gegenüber einem Parteichef in der Bundesregierung, wenn dieser wieder einmal über parlamentarische Usancen hinweggesehen hat.





Am Donnerstag nun erlebte Kurz eine Premiere als Kanzler im Hohen Haus: Er musste sich einer Fragestunde stellen. Das ist vor allem für die Opposition eine Chance, Regierungspolitiker zu konfrontieren. Die Fragen müssen dabei 48 Stunden davor abgegeben werden, schließlich ist oft eine Vorbereitung nötig. Doch es gibt auch das Mittel der Zusatzfrage, die spontan gestellt werden kann. So eine war am Donnerstag in zwei Fällen sehr interessant.

Insgesamt war Kurz, wie zu erwarten, konziliant. So lud er Daniela Holzinger-Vogtenhuber von der Liste Pilz zur "parteiübergreifenden Mitarbeit" beim Thema Gewaltprävention ein, Stephanie Krisper von den Neos bot er an, ihn auf der nächsten Westbalkan-Reise zu begleiten. Und der Kanzler verlor auch beim umstrittenen Thema Rauchverbot in der Gastronomie nicht die Contenance, als es kurz hitzig wurde und ein strenger Wolfgang Sobotka für den Zwischenruf, Kurz sei charakterlos, einen Ordnungsruf erteilte. Der Nationalratspräsident unterbracht auch für rund zehn Minuten die Sitzung.

Bei den meisten Themen blieb Kurz an der Oberfläche oder umschiffte im Fall der Fälle bei seiner Antwort die konkrete Fragestellung. Die Aufregung hielt sich darob freilich in Grenzen, wer die Kunst der Nicht-Antwort nicht beherrscht, wird nicht lange auf einer Regierungsbank sitzen.

Einmal rutschte der Kanzler aber aus, als er nämlich von SPÖ-Mandatarin Angela Lueger zur IT-Sicherheit von Ministerien im Zusammenhang mit dem geplanten Bundestrojaner befragt wurde. Der Hintergrund: Diese Software soll Behörden ermöglichen, Informationen von Computern von verdächtigen Personen herunterzuziehen. Sie kann allerdings nur geheim über eine Sicherheitslücke installiert werden. Kritiker monieren unter anderem, dass Behörden dazu beitragen sollen, ihnen bekannte IT-Lücken zu schließen, statt sie für eigene Zwecke zu nützen. Dieser Zusammenhang war Kurz offenkundig nicht bekannt. Im Rahmen der am Donnerstag beschlossenen Ausschussbegutachtung zum geplanten Sicherheitspaket kann darüber noch debattiert werden.