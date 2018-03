Wo kein Wille, da kein Weg

In der ohnehin bereits angeschlagenen Ersten Republik streiken am 1. März 1933 die Eisenbahner. Wieder einmal, und auch dieses Mal mit gravierenden Folgen. Mit einem Demonstrationsstreik, heute würde man es Warnstreik nennen, protestieren sie gegen die Auszahlung ihrer März-Gehälter in drei Raten. Am 4. März, ein Samstag, kommen die Abgeordneten des Nationalrats zu einer von der Sozialdemokratie einberufenen Sondersitzung zusammen, wobei die Fronten klar sind: Sozialdemokraten und Großdeutsche stellen sich hinter die Eisenbahner und fordern eine Rücknahme der Strafmaßnahmen, welche die regierenden Christlichsozialen unter Kanzler Engelbert Dollfuß gegen die Streikenden erlassen.

Die Eskalation ist der allgemeinen Zuspitzung geschuldet, alle stehen unter enormem Druck. Dabei ist der eigentliche Anlass läppisch: Der Warnstreik ist nur auf zwei Stunden, zwischen 9 und 11 Uhr, angesetzt. Aber die Regierung betrachtet ihn trotzdem als sachlich ungerechtfertigt, weil die ausgegliederten Bundesbahnen unter enormen wirtschaftlichen Problemen leiden, und als politische Provokation. Die Sozialdemokraten wiederum betonen, am Streikaufruf festhalten zu müssen, um überhaupt mäßigend auf die aufgebrachten Eisenbahner wirken zu können. Tatsächlich stehen die nationalen Gewerkschafter hinter dem Protest, die bereits damals zu 80 Prozent aus Nationalsozialisten bestehen.





So stehen auf jeder Seite Getriebene. Die roten Gewerkschafter wollen sich nicht nachsagen lassen, sie würden gegenüber der Regierung klein beigeben und nur die Nationalen/Nazis hätten den Mut, sich der unpopulären Regierung entschlossen entgegenzustellen. Und für die Regierung Dollfuß gilt es, politischen Unruhestiftern keine Handbreit nachzugeben. Schließlich tobt zur selben Zeit in Deutschland ein erbitterter Wahlkampf, bei dem Nationalsozialisten auch vor Terror nicht zurückschrecken. Entsprechend hart greift sie durch, veranlasst Lohnkürzungen, Suspendierungen und etliche, wenngleich nur kurzfristige Verhaftungen. Das alles auf der rechtlichen Grundlage eines Verordnungsrechts, das noch aus der Monarchie stammt. Natürlich trägt das nicht zur Beruhigung bei.

Als neutrale Stimme sei der "Österreichische Volkswirt" zitiert, eine der Regierung kritisch gegenüberstehende Publikation, die den Streik folgendermaßen kommentiert: Dieser sei nur so zu erklären, "dass in diesem Betrieb drei Gewerkschaften in Wettbewerb stehen, deren keine sich von der anderen überbieten lassen kann. Keine allein verantwortliche Gewerkschaft hätte diesen Streik angeordnet oder geduldet, denn er war der unsinnigsten einer" (zitiert nach der voluminösen Biografie Franz Schausbergers über Franz Ramek, Böhlau Verlag 2017).