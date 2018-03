Bundeskanzler Kurz besucht den Papst

Vatikanstadt/Wien. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) besucht am Montag Papst Franziskus. Im Mittelpunkt der Gespräche sollen aktuelle Krisen wie die Kämpfe in Syrien und der Ukraine, das Migrationsthema, die Verfolgung der Christen im Nahen Osten, der Einsatz für eine atomwaffenfreie Welt oder die Bedeutung kirchlicher Einrichtungen für das Gemeinwesen in Österreich stehen.

Der mitreisende Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) will darüber hinaus persönlich das katholische Kirchenoberhaupt zum heurigen 200. Jahrestag des weltweit bekannten Weihnachtsliedes "Stille Nacht, heilige Nacht" nach Salzburg einladen. Eine schriftliche Einladung war bereits im vergangenen Mai an den Vatikan verschickt worden. Am Heiligen Abend 1818 hatte der Dorfschullehrer und Organist Franz Xaver Gruber seine Vertonung des vom katholischen Priester Joseph Mohr verfassten Textes in Oberndorf bei Salzburg erstmals zu Gehör gebracht.

Im Anschluss an das Vier-Augen-Gespräch des Kanzlers mit dem Papst ist ein Delegationstreffen mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin geplant.





Es ist nicht die erste Begegnung von Kurz mit Franziskus. Im April 2015 hatte er ihn noch als Außenminister im Vatikan besucht. Zuletzt war aus Österreich Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) im Jänner bei einer OSZE-Konferenz gegen Antisemitismus in Rom gewesen und hatte dort gemeinsam mit anderen Konferenzdelegierten auch das Kirchenoberhaupt getroffen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte dem Pontifex im vergangenen November einen Besuch abgestattet.