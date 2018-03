Zum Frauentag

Wahlrecht seit 1918. Seit 1918 dürfen Frauen in Österreich wählen, das ist immerhin 44 Prozent der Bevölkerung bekannt, 53 Prozent haben davon noch nicht gehört. 38 Prozent der Befragten glauben an einen starken Unterschied im Wahlverhalten von Männern und Frauen, fast die Hälfte sah eine Benachteiligung der Frauen beim Gehalt, ergab eine am Dienstag veröffentlichte IMAS-Umfrage.

Gleichstellung. Gleichberechtigung wird theoretisch großgeschrieben - wenn es um die Arbeitsteilung im Alltag geht, zeigt sich aber ein klassisches Rollenverständnis, so frau einer aktuellen Umfrage (1545 Online-Interviews) des Instituts Integral glaubt: 68 Prozent sind der Ansicht, dass Frauen und Männer die gleichen Rechte haben. Über ein Viertel findet, Männer sollen die "Männerjobs" erledigen und Frauen die "Frauenjobs". 70 Prozent sagen, dass Gleichstellung eine sehr oder eher große Rolle spielt. Die Sicherstellung eines ausreichenden Familieneinkommens ist für 38 Prozent Männersache und für 0 Prozent Frauensache. 95 Prozent der Befragten sagen, dass Hausarbeit und Kinderbetreuung zu gleichen Teilen aufgeteilt werden sollten, wenn beide Partner berufstätig sind.





Gehaltsverhandlungen. Frauen verdienen in Österreich noch immer um durchschnittlich 21,7 Prozent weniger als Männer - anlässlich des Internationalen Frauentags machte die GPA-djp am Mittwoch auf Handlungsbedarf bei Gehaltsverhandlungen aufmerksam. Denn laut einer Ifes-Umfrage verhandeln Frauen seltener über ihr Gehalt und geben doppelt so oft wie Männer an, dass ihnen der Mut dazu fehlt. Um die Einkommensschere zu schließen, fordert die GPA wirksamere Einkommensberichte, etwa mittels Sanktionen für Unternehmen, die die Berichte nicht machen.

"Women’s Action Forum". Frauen in Graz organisieren und vernetzen sich nun "retro" im neu ins Leben gerufenen "Women’s Action Forum". Die neun Initiatorinnen aus Kunst, Wissenschaft und Politik wollen sparten- und parteiübergreifend Institutionen von und für Frauen verbinden. Am Samstag fällt der Startschuss für ein Jahresprogramm mit dem Ziel Verankerung im Bewusstsein der Menschen.

Lohntransparenz. Die SPÖ hat anlässlich des Frauentags Lohngerechtigkeit und ein Lohntransparenzgesetz, außerdem staatliche Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende und Verbesserungen sowie Ausbau der Kinderbetreuung gefordert. Die Chancen, dass die Regierung auf diese Wünsche eingeht, ist nach Einschätzung von SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek allerdings gering, denn "Schwarz-Blau hat in der Frauenpolitik den Retourgang eingelegt".

Frauen im ländlichen Raum. Die Neos nutzen den Frauentag, um Frauen in ländlichen Regionen in den politischen Fokus zu rücken. "Frauen in den Regionen sind mit besonderen Herausforderungen konfrontiert", sagte Frauensprecherin Claudia Gamon zur APA. Sie hätten wenig Jobchancen, keine ausreichende Kinderbetreuung und seien mit starren, konservativen Rollenbildern konfrontiert. Daher müsse das Angebot von Kinderbetreuungseinrichtungen auf dem Land erhöht werden.

Unterhaltsgarantie. Die Liste Pilz pocht anlässlich des Frauentags wie die SPÖ auf die im Nationalratswahlkampf zugesagte Umsetzung einer Unterhaltsgarantie für Kinder von Alleinerzieherinnen. Stattdessen liefere die Regierung einen ungerechten Familienbonus, übte Frauensprecherin Maria Stern am Mittwoch scharfe Kritik an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ).

#PressforProgress. Unter diesem Motto wird am Weltfrauentag weltweit zum weiteren Kampf gegen sexuelle Gewalt und Lohnungleichheit aufgerufen. Einem Bericht des Weltwirtschaftsforums (WEF) aus dem Jahr 2017 zufolge bedarf es bei aktuellem Stand jedoch noch 100 Jahre, um den globalen Gender Gap zu schließen und 217 Jahre für die Schließung der Geschlechtereinkommenslücke. Die Länder mit dem kleinsten Gender Gap sind laut WEF Island, Norwegen und Finnland.

Randthema im Ministerinnenrat.Der Frauentag war am Mittwoch auch Thema am Rande des Ministerinnenrats. ÖVP-Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß versprach weitere Anstrengungen zur Eindämmung des Gender-Pay-Gaps und kündigte einen Ausbau der Kinderbetreuungsplätze an. Sie lobte, dass man bei den Aufsichtsräten in staatsnahen Betrieben mittlerweile eine Frauenquote von fast 47 Prozent erreicht hat.