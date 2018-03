Bereits halbe Million für "Don't smoke"

Bereits 500.000 Österreicherinnen und Österreicher haben das "Don´t smoke"-Voksbegehren unterzeichnet. © APAweb / Herbert Neubauer Bereits 500.000 Österreicherinnen und Österreicher haben das "Don´t smoke"-Voksbegehren unterzeichnet. © APAweb / Herbert Neubauer



Wien. Die 500.000ste abgegebene Unterstützungserklärung für die Einleitung des "Don't smoke"-Volksbegehrens haben dessen Initiatoren am Donnerstag bekannt gegeben. Sie wollen eine Umsetzung des Rauchverbots in der Gastronomie. In einer Aussendung forderten die Präsidenten der Ärztekammer und der Österreichische Krebshilfe, Thomas Szekeres und Paul Sevelda, zudem eine Aufhebung des Klubzwangs bei der Abstimmung über die Rauchverbotsaufhebung im Nationalrat.

"500.000 Menschen haben eine deutliche Botschaft an Sie gerichtet: Entlassen Sie Ihre Abgeordneten aus dem Klubzwang und ermöglichen Sie eine freie Abstimmung nach bestem Wissen und Gewissen", appellierten sie an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ).

Die Unterstützungsphase läuft noch bis 4. April (10.00 Uhr), bevor das Volksbegehren offiziell eingeleitet wird. Danach hat der Innenminister drei Wochen Zeit, das Datum der Eintragungswoche bekannt zu geben.