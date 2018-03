Bei Gewaltschutz ist noch viel zu tun

Wien. Österreich hat zwar nach wie vor eine gewisse Vorbildrolle beim Schutz vor Gewalt an Frauen, etwa durch das Opferschutzgesetz. Allgemein - und auch auf internationaler Ebene - gibt es jedoch Rückschritte. Zu diesem vorläufigen Fazit kamen Expertinnen im Rahmen einer Veranstaltung anlässlich des Internationalen Frauentages, organisiert von der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie.

"Die Stellung der Frau in Europa hat sich verschlechtert. Das ist ein Trend, den wir generell beobachten", sagte Angelika Mlinar (NEOS), Abgeordnete im Europäischen Parlament. So scheitere die Ratifizierung der Istanbul-Konvention, dem Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, zum Teil am massiven Widerstand einzelner Mitgliedstaaten. Auch der EU-Vorsitz Bulgariens werde in dieser Sache eher keinen Erfolg zeitigen.





Seit die Istanbul-Konvention 2013 von Österreich ratifiziert wurde, habe sich nicht viel verändert, übte Frauen- und Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) Kritik. Als bedeutend für wirkungsvollen Gewaltschutz sieht sie die Kooperation der daran beteiligten Institutionen und hob die von der Regierung geplanten 100 zusätzlichen Plätze in Frauenhäusern in Österreich hervor. Zudem sei innerhalb der "Taskforce Gewalt" eine Verschärfung des Strafrechts angedacht, die in einer größeren Zahl an Verurteilungen der Täter münden solle.

Auch Rosa Logar, Geschäftsführerin der Interventionsstelle und Grevio-Mitglied im Europarat, hofft auf einen positiven Einfluss des österreichischen EU-Vorsitzes: "Das wäre ein großes Zeichen, wenn Österreich diesen Schritt macht." Die Frage nach der Gleichstellung der Geschlechter sei in manchen EU-Staaten kaum Thema.

"Österreich soll eine aktive Rolle einnehmen"

Ein umfassender Aktionsplan der Regierung müsse über eine Taskforce hinausgehen - das Problem sei nicht allein durch strafrechtliche Maßnahmen lösbar. "Österreich soll eine aktive Rolle übernehmen", wünscht sie sich. "Der Grevio-Bericht wird hoffentlich bald im Parlament diskutiert." Österreich ist eines der ersten Länder, die der vom Europarat installierte Monitoring-Mechanismus Grevio (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) hinsichtlich des Umgangs mit Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt geprüft hat. Grundsätzlich bescheinigte Grevio Österreich eine "starke Führungsrolle" beim Schutz vor häuslicher Gewalt, in mehreren Bereichen gebe es aber Verbesserungsbedarf.

Diese sind laut Monitoring im Bereich spezialisierter Einrichtungen für von bestimmten Gewaltformen betroffene Frauen nötig, etwa für Vergewaltigungsopfer oder spezifische Zielgruppen wie Migrantinnen oder Frauen mit Behinderungen. Alle Bundesländer müssten laut den Experten etwa mit Beratungsstellen für Opfer von sexueller Gewalt und Vergewaltigung ausgestattet sein. Viel zu gering ist laut Grevio derzeit auch die Unterstützung für Opfer von weiblicher Genitalverstümmelung oder Zwangsehe.