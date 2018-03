Starkes Wachstum stützt Budgetkurs

Finanzminiter Hartwig Löger stellt nächste Woche sein Budget vor. © APAweb / Roland Schlager Finanzminiter Hartwig Löger stellt nächste Woche sein Budget vor. © APAweb / Roland Schlager



Wien. Die Wirtschaftsforschungsinstitute haben die Regierung aufgefordert, die gute Konjunktur zum Defizitabbau zu nutzen. Aus Sicht der Opposition wird das von der Regierung angekündigte Nulldefizit angesichts der günstigen Prognosen dagegen zur "Pflichtübung". Die Koalition bemüht sich indes um einen neuen "Spin" für ihre bisher durchgesickerten Sparpläne und spricht von einem "Flüchtlings-Sparpaket".

Kommenden Mittwoch wird Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) sein erstes Budget im Nationalrat vorstellen. Die Grundzüge sind bereits im Vorfeld der Budgetrede durchgesickert: Gespart werden soll u.a. bei von der rot-schwarzen Vorgängerregierung beschlossenen Arbeitsmarkt- und Integrationsprogrammen sowie bei der Infrastruktur: Das Verkehrsministerium muss 200 Mio. Euro einsparen, auch beim Verteidigungsministerium wird ab 2021 gekürzt. Mehr Geld gibt es dagegen für Familien mit Kindern und für die Polizei. Das Pflegegeld ab Stufe 4 soll angehoben werden.

Zufrieden mit seinem Budget zeigte sich am Freitag Wissenschafts-und Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Die Anhebung des Uni-Budgets ist allerdings bereits seit dem Vorjahr beschlossen - um 1,35 Mrd. Euro für 2019 bis 2021. Für den Ausbau der Fachhochschulen soll es 2019 ein Plus von knapp 25 Mio. geben. Mehr Geld erhält auch der Wissenschaftsfonds FWF - das Plus von 40 Mio. Euro bleibt allerdings hinter den ursprünglich erwarteten fast 100 Mio. Euro zusätzlich zurück.

"Die Vorgänger haben etwas versprochen, aber das Versprechen war mit dem Finanzminister nicht akkordiert", sagte Faßmann dazu. Im Schulbereich verteidigte der Minister den geplanten Wegfall des bisherigen Integrationstopfs in Höhe von 80 Mio. Euro. "Der Integrationstopf war eine Notmaßnahme am Höhepunkt der Flüchtlingswelle", so der Minister. Mittlerweile würden die Zuwanderungszahlen sinken.

Gute Konjunktur

Unterstützt wird der Budgetkurs der Regierung vom starken Wirtschaftswachstum. Wifo und IHS bekräftigten am Freitag ihre Prognosen und forderten die Koalition auf, die gute Konjunktur zur Budgetkonsolidierung zu nutzen. Obwohl das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) für 2019 ein Überschuss erwartet, sieht Wifo-Chef Christoph Badelt Handlungsbedarf, um auch das "strukturelle Defizit" im Rahmen zu halten. IHS-Chef Martin Kocher ist ohnehin etwas pessimistischer und erwartet ohne weitere Maßnahmen für 2019 ein Defizit.

Die Opposition sieht das von der Regierung angekündigte Nulldefizit trotzdem nur noch als Pflichtübung und hält einen ausgeglichen Haushalt schon heuer für möglich. Aus Sicht der SPÖ dienen die von der Regierung nun angekündigten Kürzungen ohnehin der Vorbereitungen von Steuersenkungen und "Klientelpolitik". "Zum Erreichen des ausgeglichenen Haushalts muss man nicht in der Arbeitsmarktpolitik, der Verkehrsinfrastruktur und der Integration kürzen", sagte Klubchef Andreas Schieder.

Die NEOS halten den Budgetkurs der Regierung für zu wenig ambitioniert. "Österreichs Wirtschaft wächst heuer noch stärker als bisher angenommen. Das von der Regierung angepeilte Nulldefizit wird damit zum Pflichtprogramm - aber nicht erst für 2019, sondern schon heuer. 2019 wäre bereits ein Überschuss möglich und nötig", sagte Budgetsprecherin Karin Doppelbauer in einer Aussendung. Und für Bruno Rossmann von der Liste Pilz gefährden nicht die Staatsausgaben die finanzielle Stabilität, sondern geplante "Steuergeschenke" für Unternehmen.

Neuregelung der Mindestsicherung

Die Regierung versucht indessen nach den Berichten über ihre Sparpläne neue Akzente zu setzen. In Regierungskreisen ist von einem "Flüchtlings-Sparpaket" die Rede, weil nicht nur Arbeitsmarktprogramme für Flüchtlinge, sondern auch die Grundversorgung für Asylwerber (um heuer und 2019 in Summe 330 Mio. Euro) gekürzt werden soll. Auch die geplante, aber nicht fixierte Neuregelung der Mindestsicherung wird hier erwähnt: sie soll (den Ländern) nächstes Jahr 250 Mio. Euro ersparen. Ein konkretes Modell gibt es aber noch nicht.