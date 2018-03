"Optimal und rechtskonform"

Wien. An offenen Fragen mangelt es nun wirklich nicht. Wieso kam bei der Hausdurchsuchung beim Bundesamt für Verfassungsschutz- und Terrorismusbekämpfung (BVT) am 28. Februar mit der EGS eine Polizeieinheit zum Zug, die normalerweise Drogendealer auf den Straßen Wiens jagt? Wieso wurden, wie sich erst Tage nach der Aktion herausstellte, auch zahlreiche Datenträger der Referatsleiterin des Bereichs Extremismus beschlagnahmt - obwohl gegen sie nicht einmal ermittelt wird? Wieso wurde die umstrittene Amtshandlung mit "Gefahr in Verzug" argumentiert, obwohl BVT-Chef Peter Gridling, der seit vergangener Woche vorläufig vom Dienst suspendiert ist, laut Medienberichten schon seit Anfang Februar von den Ermittlungen gegen das BVT wusste? Wurde die Staatsanwaltschaft und damit die Justiz vom Innenministerium instrumentalisiert?

Je mehr Zeit vergeht, je mehr Meidenberichte erscheinen und je öfter sich Minister und andere Involvierte zur laufenden Affäre zu Wort melden, desto komplexer wird diese. Kaum jemand rechnet nicht mit der Einrichtung eines Untersuchungsausschusses.





Am Montag versuchte die SPÖ in einer gemeinsam mit der Liste Pilz und den Neos einberufenen Sondersitzung im Nationalrat von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl Antworten auf eine insgesamt 40 Fragen umfassende Dringliche Anfrage zu bekommen. So wollten die Sozialdemokraten wissen, wie Peter Goldgruber, Generalsekretär im Innenministerium, seine Anordnung, für die Hausdurchsuchung die EGS heranzuziehen, begründet habe. Das Verfahren gegen die BVT-Mitarbeiter sei "bereits anhängig" gewesen, "ich wurde von Goldgruber informiert", sagte Kickl in seiner Anfragebeantwortung.

Als Grund, wieso ausgerechnet die EGS die Staatsanwaltschaft bei den Durchsuchungen in BVT und den Privatwohnungen der Beschuldigten BVT-Beamten unterstützt hat, gab Kickl einmal mehr das Problem möglicher Befangenheit anderer Einheiten an. Die EGS weise größtmögliche "Unbefangenheit" auf.

Größtmögliche Unbefangenheit? Gerade was den Leiter der EGS betrifft, sehen viele Medien und Beobachter das ganz anders. Wolfgang Preiszler ist nicht nur FPÖ-Gemeindepolitiker im niederösterreichischen Guntramsdorf, sondern hatte auch in der Vergangenheit bereits mit Peter Goldgruber, nun eben Generalsekretär und Kickls rechte Hand im Innenministerium, zusammengearbeitet. Im Zusammenhang mit den Beschlagnahmungen im Extremismus-Referat gewinnt nun auch Preiszlers Privatleben an Bedeutung. Auf Facebook teilte der Polizist und FPÖ-Mann nämlich in der Vergangenheit rassistische Karikaturen ebenso wie Falschmeldungen einschlägiger rechtsextremer Portale, wie die APA am Montag berichtete. Auch Postings von bekannten Köpfen der Staatsverweigerer-Szene teilte Preiszler. Seine privaten Umtriebe auf Facebook werden nun von der Personalabteilung der Polizei dienstrechtlich untersucht.