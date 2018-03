Der rote Faden durch das Budget

Budget-Expertin Margit Schratzenstaller hofft darauf, in der Budgetrede von Strukturreformen zu hören. © Wifo Budget-Expertin Margit Schratzenstaller hofft darauf, in der Budgetrede von Strukturreformen zu hören. © Wifo



Wien. Schon Tage vor der Budgetrede von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) warb die Bundesregierung für ihr Doppelbudget 2018/2019. Man betonte das "Sparen bei Nicht-Österreichern" und "im System". Außerdem werde das Budget 2019 "erstmals seit dem Jahr 1954 einen administrativen Überschuss" bringen.

Das Budget wird zwar erst heute, Mittwoch, im Parlament präsentiert. Im Vorfeld gab die Regierung aber bereits bekannt, rund 2,5 Milliarden Euro an Ausgaben kürzen zu wollen - in der Verwaltung, bei Förderungen, ausgegliederten Einheiten, bei Mieten an die Bundesimmobiliengesellschaft sowie durch das Zurücknehmen von als "ineffizient" bzw. "antizyklisch" bezeichneten Maßnahmen der SPÖ-ÖVP-Regierung.





Wifo-Budget-Expertin Margit Schratzenstaller erkennt in den bereits bekannten Details des Geplanten, dass die Regierung "auf EU-Kurs bleibt": "Die Budgetvorgaben werden eingehalten, es ist ein ausgeglichener Haushalt beziehungsweise leichter Überschuss zu erwarten. Ich erkenne auch einen relativ starken Schuldenabbau." Bei der "aktuell günstigen Lage dank der Konjunktur ist es sinnvoll, Ausgaben in allen Ressorts zu überprüfen". Und Innere Sicherheit, Verteidigung, Bildung und Wissenschaft wurden ausgenommen.

400 Millionen Euro

weniger für Infrastruktur

Laut von Infrastrukturminister Norbert Hofer bestätigtem Budgetplan gibt es in seinem Ressort Kürzungen gegenüber dem alten Finanzrahmen: Waren da noch 3,9 Milliarden Euro für 2018 und 4,1 für 2019 vorgesehen, sollen es nun um jeweils über 200 Millionen Euro weniger sein. Bei den Zuschüssen zum Infrastruktur-Ausbau der ÖBB werden je 50 Millionen Euro gekürzt, darüber hinaus noch rund 170 Millionen Euro im allgemeinen Budget des Ministeriums. Für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur sind bis 2021 jährlich zwischen 140 und 250 Millionen Euro eingeplant. Aus dem Verkauf weiterer Mobilfunkfrequenzen soll eine halbe Milliarde Euro generiert werden.

0,58 bzw. 0,57 Prozent Budget für das Heer

Zwar gibt es heuer und kommendes Jahr ein Plus für das Verteidigungsressort - dieses fällt aber deutlich kleiner aus als das von der FPÖ angekündigte Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). 2018 Jahr steigt das Budget auf 2,26 Milliarden Euro. Das sind 0,58 Prozent des BIP bzw. ein Plus von 38 Millionen Euro im Vergleich zum Finanzrahmen 2017 bis 2020. 2019 sind 2,29 Milliarden Euro oder 0,57 Prozent des BIP für das Verteidigungsministerium vorgesehen.