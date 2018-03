SPÖ setzt U-Ausschuss zur BVT-Affäre im Alleingang ein

Der U-Ausschuss könnte laut SPÖ-Chef Kern im Sommer starten. © apa/Punz Der U-Ausschuss könnte laut SPÖ-Chef Kern im Sommer starten. © apa/Punz



Wien. (temp/apa) Die Affäre rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) wird nun umfassend politisch aufgearbeitet: Die SPÖ kündigte am Dienstag an, mit ihren Stimmen im Nationalrat einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Laut dem Bundespartei-Vorsitzenden und Klubobmann Christian Kern wird die SPÖ bereits am Mittwoch oder Donnerstag in einer der Plenarsitzungen den Antrag dazu einbringen. Dieser muss noch im Geschäftsordnungsausschuss auf Zulässigkeit geprüft werden, die SPÖ rechnet mit einem Start im Sommer. SPÖ-Abgeordneter Jan Krainer soll den Fraktionsvorsitz für die SPÖ übernehmen. Es wäre der 22. U-Ausschuss der Zweiten Republik und der dritte, der nach den Regeln des Minderheitsrechts beschlossen wurde.

Der Wille der Bundesregierung zur Aufklärung der Causa habe bisher zu wünschen übrig gelassen, gab Kern zu verstehen. "Ich bin der Auffassung, wir können nicht zur Tagesordnung übergehen", sagte er. Es gehe darum, "dass das legitime Sicherheitsinteresse der Österreicher wiederhergestellt wird". Zur Vorgeschichte: Am 28. Februar stürmten auf Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaf (WKStA) Polizeieinheiten die Räumlichkeiten des BVT, eine Hausdurchsuchung fand statt. Die WKStA ermittelt gegen vier aktive und einen Ex-BVT-Beamten wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs. Es soll um Ermittlungen in der Affäre rund um den Wiener Anwalt Gabriel Lansky gehen, aus dessen Kanzlei dem BVT große Mengen Daten zugespielt wurden, die das BVT aber wieder hätte löschen müssen. Zudem soll es um die Weitergabe von in Österreich produzierten nordkoreanischen Passmustern an Südkorea gehen.

Staatsgeheimnisse nicht gelüftet

Staatsgeheimnisse werden im U-Ausschuss allerdings nicht gelüftet werden. Denn im Bundes-Verfassungsgesetz (Art. 52 und 53) sind "Auskünfte und Unterlagen, insbesondere über Quellen, deren Bekanntwerden die nationale Sicherheit oder die Sicherheit von Menschen gefährden würde" ausdrücklich von der Verpflichtung aller staatlichen Organe ausgenommen, einem U-Ausschuss Auskunft zu gewähren. Für aus Sicherheitsgründen sensible Dokumente kann auch per Klassifizierung festgelegt werden, dass sie etwa von den Abgeordneten eingesehen werden, sie aber nicht berichten dürfen. Recht oft wird wohl die Öffentlichkeit ausgeschlossen sein.

Sehr wohl untersuchen kann der U-Ausschuss, wie es zu den umstrittenen Hausdurchsuchungen beim BVT kam, wer politische Verantwortung für allfällige Verfehlungen trägt - oder auch, ob die Strukturen des BVT geeignet sind, um Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung zu gewährleisten.