Österreich schreibt Druck von Pässen künftig aus

Luxemburg/Wien. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die Republik Österreich am Dienstag gerügt. Die direkte Vergabe der Druckaufträge von Sicherheitsdokumenten wie etwa Reisepässen an die Staatsdruckerei stellt aus EU-Sicht eine Vertragsverletzung dar. Damit gab der EU-Gerichtshof der EU-Kommission in dem Rechtsstreit (C-187/16) weitgehend Recht.

"Künftig wird die Vergabe des Drucks sensibler Inhalte unionsweit ausgeschrieben", teilte das Innenministerium in einer ersten Reaktion darauf mit.





"Das Innenministerium nimmt das Urteil zur Kenntnis, auch wenn bemerkenswert erscheint, dass der Europäische Gerichtshof Sicherheitsinteressen niedriger gewichtet als Interessen des Wettbewerbs", meinte Innenminister Herbert Kickl zu der Entscheidung. Nach Rechtsansicht Österreichs sei die Beauftragung ohne Vergabeverfahren beim Druck von Sicherheitsdokumenten wie Reisepässen aufgrund der Gefahr durch internationalen Terror und angesichts reisender Täter zur Wahrung der Sicherheitsinteressen gerechtfertigt gewesen.

Die Österreichische Staatsdruckerei (OeSD) selbst reagierte gelassen auf den EuGH-Spruch. Das Urteil sei bereits seit dem Herbst so zu erwarten gewesen. Die Staatsdruckerei sieht sich auch im internationalen Vergleich als äußerst konkurrenzfähig. "Das Unternehmen ist gut aufgestellt und unsere Angebote sind wettbewerbsfähig - wir haben in den letzten beiden Jahren Identitätsdokumente und -systeme in über 25 Länder verkauft", so Geschäftsführer Lukas Praml in einer Aussendung.

Nur ein Punkt abgewiesen

Lediglich in einem Punkt wiesen die EU-Richter die Klage der EU-Kommission ab. Der Druck von Pyrotechnik-Ausweisen liege in seinem geschätzten Wert deutlich unterhalb der Schwellenwerte, sodass keine Verpflichtung zur Ausschreibung bestehe.