"Regierung muss nun Hausaufgaben machen"

Wien. Die Budgetexpertin des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Margit Schratzenstaller, hält die im Budgetvoranschlag angepeilten Ziele für realistisch - allerdings nur dann, wenn die Regierung ihre "Hausaufgaben" auch macht. Dazu zählt Schratzenstaller vor allem die Konkretisierung und Umsetzung von großen Strukturreformen.

Das Ziel, bereits 2019 ein ausgeglichenes Budget auf den Tisch zu legen, werde durch eine "Mischung aus drei Dingen" realisiert: Einerseits gebe die gute Konjunktur "Rückenwind", andererseits habe man nun die Sonderbelastungen durch die Bankenrettung bewältigt.





Drittens würden auch die Konsolidierungsmaßnahmen, die die Regierung eingeleitet hat, etwas beitragen. In den Jahren 2018 und 2019 würden vor allem die kurzfristigen Maßnahmen wirken.

Sowohl dem Chef des Fiskalrates, Bernhard Felderer, als auch Schratzenstaller vermissen im Budget aber konkrete Details zu den für die nächsten Jahre angekündigten Steuersenkungen. Außerdem müsse die Regierung Strukturreformen über die avisierten Kürzungen hinaus angehen, so Schratzentaller: "Da gibt es einige vage Andeutungen, wie etwa die Transparenzdatenbank oder die Kompetenzbereinigung zwischen Bund und Ländern."

Wirtschaft hochzufrieden

Die heimische Wirtschaft streut der Regierung hingegen Rosen. "Das ist eine große Wende in der Budgetpolitik", so Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer. "Um im internationalen Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben und Arbeitsplätze zu schaffen, sind wie von der Regierung angekündigt, die Körperschaftsteuer - verbunden mit einem Anreiz für Investitionen - und die Lohnnebenkosten in den kommenden Jahren zu senken", so Leitl. Viel Lob kommt auch von der Tourismuswirtschaft wegen der bevorstehenden Mehrwertsteuersenkung von 13 auf 10 Prozent.