Digitale Kriminalität nimmt zu

Wien. (rei/apa) Während in den Bereichen Einbruchskriminalität, Autodiebstahl und - entgegen den gefühlten Wahrheiten vieler - auch im Bereich Gewaltverbrechen die Anzeigen zurückgehen, kann man bei der Internetkriminalität schon fast von einer Explosion der angezeigten Delikte sprechen. Das geht aus der am Donnerstag vom Innenministerium veröffentlichten Kriminalitätsstatistik 2017 hervor.

Aber in Summe gingen die Anzeigen im Vergleich zu 2016 deutlich zurück - und zwar um mehr als 5 Prozent oder mehr als 27.000 Anzeigen (siehe Grafik). Die Aufklärungsquote verbessert sich stetig. Konnten 2016 noch knapp 46 Prozent der angezeigten Fälle aufgeklärt werden, waren es im vergangenen Jahr bereits knapp über 50 Prozent. Die Zahl der Anzeigen ist dabei so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr - das gilt auch für das größte Ballungszentrum Österreichs, die Bundeshauptstadt.





Zehnjahrestief

bei Anzeigen in Wien

In Wien wurden laut Landespolizeidirektion 2017 190.056 Anzeigen eingebracht, das bedeutet einen Rückgang um 7,4 Prozent. Die meisten Anzeigen, nämlich 228.486, gab es im Jahr 2009. Fast halbiert im Vergleich zu 2008 hat sich die Zahl an Einbruchsdiebstählen in Wohnungen und Wohnhäuser: 2017 wurden 5484 derartiger Delikte registriert, was im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von über elf Prozent bedeutet. Im Jahr 2008 gab es noch 10.274 Anzeigen. Bei fast der Hälfte der Einbrüche, 46,4 Prozent, ist es beim Versuch geblieben.

Kfz-Diebstahl wurde noch seltener angezeigt: Gab es 2008 noch 3711 Anzeigen wegen Autodiebstahls, sank diese Zahl 2017 auf 1225. Um immerhin 601 Anzeigen sank die Zahl der angezeigten Gewaltverbrechen in Wien von 16.318 im Jahr 2016 auf 16.016. Interessant, da politisch heiß diskutiert: Der Anteil fremder Tatverdächtiger an der Gesamtkriminalität liegt in Wien weiterhin bei über 50 Prozent und stieg von 50,9 Prozent (2016) auf 51,7. Um fast 10 Prozent ist hierbei wiederum der Anteil von Asylwerbern gesunken: von 9441 (2016) auf 8543 (2017). Die - österreichweiten - Zahlen zeigen auch, dass sich Kriminelle immer häufiger im Netz betätigen. Die Zahl der Anzeigen im Bereich Cybercrime stiegen die Anzeigen um gleich 28,3 Prozent von 13.103 auf 16.804.

In den Bundesländern ist die Entwicklung durchaus unterschiedlich: Während das Burgenland das Land mit den wenigsten Anzeigen ist, kann in Kärnten nur ein leichter Rückgang der Anzeigen verzeichnet werden. Mit 3,8 Prozent weniger Anzeigen ist der Trend in der Steiermark schon deutlicher ausgeprägt, Niederösterreich liegt mit einem Rückgang von 6,1 Prozent im Bundestrend. Auch in Oberösterreich nahmen Anzeigen zu Einbrüchen, Kfz-Diebstählen und Gewaltdelikten ab. Auch hier ist die schnell wachsende Cyber-Kriminalität das große Sorgenkind. Um den Trend in Richtung weniger Delikte und höhere Aufklärung 2018 fortzusetzen, plant auch die Wiener Polizei in den Bereichen Cybercrime und Internetkriminalität mit Schulungen, Präventionsmaßnahmen und speziellen Ermittlungstätigkeiten ihre Tätigkeiten zu intensivieren.

Sicherheitsbericht ein

halbes Jahr unveröffentlicht

Für Kritik von der Liste Pilz sorgt indes der Sicherheitsbericht für das Jahr 2016. Dieser wird üblicherweise jährlich im Herbst veröffentlicht. Wie sich durch eine entsprechende parlamentarische Anfrage an den amtierenden FPÖ-Innenminister Herbert Kickl bereits Anfang März herausstellte, war der Bericht schon im Juni 2017 fertig - der damalige ÖVP-Innenminister aber legte 2017 gar keinen Bericht vor.

Die Abgeordnete Alma Zadic von der Liste Pilz vermutet, dass der Sicherheitsbericht aus "wahlkampftaktischen Gründen" zurückgehalten wurde. Denn Gelegenheiten, den "Sicherheitsbericht 2016" in den Ministerrat zu bringen, hätte es im Juli, im August und im September noch gegeben. Gründe für die Verzögerung nennt das Innenministerium in der Anfragebeantwortung nicht. Nur so viel: Die Einbringung in die Regierungssitzung sei ursprünglich "analog zu den Vorjahren" geplant gewesen, habe sich dann aber "verzögert". Veröffentlicht hat den Bericht erst Wolfgang Sobotkas Nachfolger Kickl im Jänner 2018.