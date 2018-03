Kneissl am Westbalkan

Außenministerin Karin Kneissl hätte mit Aussagen über ihre Prioritätensetzung für Unsicherheit in den südosteuropäischen Staaten gesorgt, so der Politologe Vedran Dzihic.

Wien/EU-weit. Rund einen Monat nach ihrem Besuch in Bosnien-Herzegowina tritt Außenministerin Karin Kneissl am Montag eine dreitägige Reise in den Kosovo, nach Mazedonien und Serbien an. Nach Ansicht des Politologen Vedran Dzihic versucht die Chefdiplomatin durch "diese Besuchsreihen" das Interesse Österreichs zu bekräftigen "und ein bisschen zu beschwichtigen, weil es wurde viel Porzellan zerschlagen".

Österreich galt jahrelang als verlässlicher politischer und wirtschaftlicher Partner der Westbalkan-Staaten. Auch im Bereich Sicherheit ist die Alpenrepublik in der Region mehrfach engagiert: Der größte Auslandseinsatz des Bundesheeres mit rund 440 Soldaten ist jener bei der NATO-Truppe KFOR im Kosovo. Doch nach dem Regierungswechsel Ende vergangenes Jahr kam es "relativ bald ziemlich zu heftigen Verstimmungen", sagt der Balkan-Experte Dzihic.

Unsicherheit bei Kosovaren nach Strache-Aussagen

Dabei verwies er unter anderem auf eine Aussage von Vizekanzler Heinz-Christian Strache Mitte Februar, wonach der "Kosovo zweifellos ein Teil Serbiens" sei. Später rechtfertigte sich Strache damit, dass seine Aussage die serbische Sicht widerspiegle. Belgrad erkennt die Unabhängigkeit seiner früheren Provinz nicht an. Auch in Bosnien-Herzegowina hatte der FPÖ-Chef mit Bemerkungen über eine Unabhängigkeit des bosnischen Landesteiles, der Republika Srpska, für Unruhe gesorgt.

Viele Bosnier und Kosovaren seien "weiterhin im Unklaren", was die künftige österreichische Außenpolitik betrifft, betont Dzihic. Auch wenn auf Beamtenebene im Außenamt "weiter auf Kontinuität gesetzt werde", meinte der Balkanexperte mit Blick auf eine am 13. April in der Diplomatischen Akademie stattfindende Veranstaltung zum zehnjährigen Jubiläum der Beziehung Österreich-Kosovo. Allerdings, so Dzihic weiter, "was bleibt, sind die Aussagen von Strache".

"Zwiespältige Botschaften"

Aber auch die Außenministerin hätte mit Aussagen über ihre Prioritätensetzung für Unsicherheit in den südosteuropäischen Staaten gesorgt, erklärt der Wissenschafter, der seit 2012 für das Österreichische Institut für Internationale Politik (oiip) tätig ist. Hatte der vorherige Außenminister und jetzige Bundeskanzler Sebastian Kurz den Westbalkan noch als Schwerpunktgebiet der österreichischen Außenpolitik bezeichnet, sendet Kneissl nach Ansicht von Dzihic "zwiespältige Botschaften" indem sie mehrere Prioritäten anführt.

Der "wahre Testfall" werde allerdings die österreichische EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr sein, ist Dzihic überzeugt. Die europäische Perspektive ist für den Westbalkan zentral: Dort werde 2018 als "Jahr der Hoffnung für die EU-Integration des Balkans" bezeichnet. Auch weil der aktuelle EU-Ratsvorsitz Bulgariens dem Thema gar einen EU-Gipfel im Mai widmet.

Fünf EU-Länder erkennen Unabhängigkeit des Kosovo nicht an

Während mit Serbien schon EU-Beitrittskapitel eröffnet wurden, muss das Kandidatenland Mazedonien zunächst noch den Namenstreit mit dem EU-Staat Griechenland beilegen. Die EU-Annäherung des "potenziellen Kandidatenlandes" Kosovo steckt noch in Kinderschuhen: Fünf EU-Länder - Griechenland, Spanien, die Slowakei, Rumänien und Zypern - erkennen die 2008 erklärte Unabhängigkeit der früheren serbischen Provinz nicht an.

Die Hoffnung in der Region sei nun, dass auch Österreich "Akzente" in Richtung EU-Integration setzen werde. Derzeit schaut es aber laut dem Balkan-Experten "nicht wahnsinnig danach aus". Auch dass Österreich sich aus der "Beobachterrolle", die es "derzeit in Bezug auf den Westbalkan langsam einnimmt", wieder lösen und "eine proaktive und gestalterische Rolle" einnehmen werde, sieht Dzihic eher nicht.