Der "exzellente" Staatshaushalt von 2017

Wien. Es sind frohe Botschaften, die Konrad Pesendorfer, Generaldirektor der Statistik Austria, bei der Präsentation der öffentlichen Finanzen von 2017 zu verkünden hat: "Es ist ein durchaus exzellentes Ergebnis."

Das Defizit betrug 0,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP), "das niedrigste seit 2001", sagt Pesendorfer. "Damals wurde zwar ein Nulldefizit angepeilt, tatsächlich waren es aber minus 0,7 Prozent." Es war Karl-Heinz Grasser als Finanzminister von Schwarz-Blau I, der damals ein Nulldefizit versprochen hatte, was der tatsächliche Budgetsaldo dann allerdings doch nicht hergab. Noch 2016 lag das Defizit bei 1,6 Prozent des BIP. Auch die Schuldenquote ging 2017 um fünf Prozentpunkte auf 78,6 Prozent zurück. Ohne das Bankenpaket läge sie sogar bei 74,3 Prozent.





"Es ist eine ausgezeichnete Eröffnungsbilanz für die Regierung", sagt Pesendorfer. Das von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) angekündigte Nulldefizit also ein Selbstläufer? So weit will der Statistiker nun doch nicht gehen: "Die Voraussetzungen sind gut, die Bemühungen im Budget auch sichtbar - tatsächlich sagen kann man das aber erst bei der Präsentation der öffentlichen Finanzen im Jahr danach."

Einen Überschuss, nicht nur ein Nulldefizit, habe es übrigens das letzte Mal 1974 gegeben - und zwar plus 1,3 Prozent des damaligen BIP. Dafür rühmen konnte sich allerdings nicht der Bund, sondern die Bundesländer, denen damals deutlich mehr Geld übrig blieb. Mit dem in der Budgetrede von Löger erwähnten Budgetüberschuss von 1954 ist übrigens jener des Bundes gemeint - der Staatshaushalt umfasst aber auch Ausgaben und Einnahmen der Bundesländer, Gemeinden und Sozialversicherungsträger.

Gute Konjunktur sorgte

für weniger Defizit

Worauf ist das "exzellente" Ergebnis nun zurückzuführen? "Durchaus auf die gute Konjunktur", sagt Pesendorfer. Da die Wirtschaftsleistung des Landes, das BIP, von 353,3 Milliarden im Jahr 2016 auf 369,2 Milliarden Euro um 4,5 Prozent gewachsen ist, erscheinen Defizit und Schulden in Prozent daran gemessen geringer.

Beides ist aber auch absolut gesunken: Das Defizit war 2017 mit 2,6 Milliarden Euro um drei Milliarden Euro geringer als noch im Jahr davor. Und auch der Schuldenstand ging im Vergleich zu 2016 im vergangenen Jahr um 4,9 Milliarden Euro auf 290,3 Milliarden Euro zurück.

Als zweiten Faktor nennt der Statistiker die niedrigeren Zinszahlungen. Diese machten 2016 noch bei 7,4 Milliarden Euro aus, im vergangenen Jahr aber 6,8 Milliarden. Aber auch das Bemühen der vergangenen Regierung, Ausgaben zu senken, zeigt sich im Ergebnis von 2017 in kleinem Ausmaß: "Bei der Arbeitslosenversicherung wurde weniger ausgegeben und die Kosten in der Verwaltung blieb annähernd gleich."