Kern zieht "dürftige" Regierungsbilanz

Wien. (temp/apa) Das Kippen des Rauchverbots in der Gastronomie, die Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT): Was in den 100 Tagen unter türkis-blauer Regierung passiert ist, sei ein "massiver Rückschritt", sagte SPÖ-Chef Christian Kern am Mittwoch. Seine Bilanz falle somit "dürftig" und "dünn" aus. Kerns Hauptkritikpunkte sind die "absolute Zukunftsvergessenheit" und dass "Rechtsextreme salonfähig" gemacht worden seien.

Kern ortet zum Beispiel im Bereich Bildung "Retropädagogik", wie er sagte, denn hier würden die Mittel für den Ausbau der Ganztagsschule gestreckt. Strafen fürs Schulschwänzen lösten die Zukunftsfragen nicht.





Die Bundesregierung spare "in großzügigster Art und Weise". Soziale Baustellen blieben dabei "ohne Ende". Bei der Pflege etwa würden Gemeinden und Länder entweder allein gelassen oder die Abschaffung des Pflegeregresses drohe, zurückgenommen zu werden: "Das finde ich wirklich vorsätzlich." Ebenso die Tatsache, dass die Aktion 20.000 für ältere Arbeitslose beendet werden soll.

"Nicht vergessen hat man hingegen auf die eigenen Lobbys", so Kern weiter. Denn: Bei den Großbetriebsprüfern werde gekürzt, und bei den Hoteliers sei man großzügig gewesen.

Ob die SPÖ für den BVT-U-Ausschuss vor den Verfassungsgerichtshof zieht, sei noch offen. Die weitere Vorgangsweise werde im April festgelegt, sagte Kern. Er kritisierte auch, dass der "mehr als befangene" Nationalratspräsident und frühere Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) in dieser Causa ein Gutachten in Auftrag gegeben habe.

"Neid und Wehleidigkeit"

Als Oppositionspartei ist es nun freilich ein Leichtes, gegen die Regierung zu wettern. Dennoch möchte man hier klar anders agieren als einst die FPÖ in dieser Rolle, so Kern: "Argumente werden nicht besser, wenn man sie brüllend vorträgt." Vielmehr sieht er die Oppositionsarbeit als Vorbereitung für die nächste Regierungsrolle, "um politische Alternativen vorzulegen".

Der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus sieht in der SPÖ-Kritik an der Bundesregierung nur "Neid und Wehleidigkeit", sagte er. FPÖ-Parteichef Vizekanzler Heinz-Christian Strache hatte am Mittwoch schon vor Kerns Regierungsbilanz eine gemeinsame Pressekonferenz mit Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) genutzt, um seinerseits Resümee über die ersten 100 Tage in der Regierung zu ziehen. Die FPÖ habe bewiesen, "dass wir Wahlversprechen ernst nehmen", so Strache.

Man arbeite daran, Österreich "für Wirtschaftsflüchtlinge weniger attraktiv" zu machen und "Migration ins Sozialsystem zu dämpfen". Deswegen sollen Sozialleistungen zielgerichtet und "nicht mit der Gießkanne" verteilt werden. Es sei "mehr als polemisch, wenn die SPÖ behauptet, dass wir Sozialausgaben reduzieren", so Strache. Die Regierung spare nämlich im System, im Gegensatz zur Sozialdemokratie, "die nur umverteilt hat und nicht bereit war, über Effizienzsteigerung nachzudenken".