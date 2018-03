Van Staa verlässt Tirols politische Bühne

Van Staa nahm Abschied. © apa Van Staa nahm Abschied. © apa



Innsbruck. (apa/red) Tirols langjähriger Landtagspräsident und Altlandeshauptmann Herwig van Staa (ÖVP) hat am Mittwoch bei der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags Abschied genommen. Van Staa hielt in seiner Rede ein Plädoyer für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Dies seien "wichtige Errungenschaften", die aber in vielen Teilen der Welt bedroht seien, auch in Europa, wie er betonte.

Mehr als zwei Jahrzehnte war Van Staa (75) auf der politischen Bühne Tirols in der ersten Reihe gestanden. Als Landeschef (2002 bis 2008), Innsbrucker Bürgermeister, Landtagspräsident und Schwiegersohn des legendären Tiroler Langzeit-Landeshauptmanns Eduard Wallnöfer war der "Zuagroaste" aus Oberösterreich ein Mann der vielen Rollen.





An der Spitze des Tiroler Landesparlaments steht nunmehr als Nachfolgerin von Van Staa die frühere Bundesratspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP). Die 43-Jährige wurde als erste Frau in dieses Amt gewählt, für sie stimmten 34 der 36 Abgeordneten. Im Amt ist jetzt auch die schwarz-grüne Landesregierung, die mit 23 von 36 Stimmen gewählt und danach angelobt wurde. Landeshauptmann Günther Platter hob in der Regierungserklärung unter anderem das Diktum "Keine neuen Schulden" hervor. Stellvertreterin Ingrid Felipe betonte in ihrer Rede vor allem die Unterschiede zu Schwarz-Blau im Bund.