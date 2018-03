Stets zu Diensten

Wien. Einen wie ihn gibt es in jeder Stadt. Er sitzt da, die Augen geschlossen, schwingt mit seinem Oberkörper hin und her, im Takt zu den Balkanklängen, die er auf seiner alten Ziehharmonika spielt. Vor ihm steht ein kleines Plastikschälchen auf grauem Beton, ein paar Münzen liegen darin. Über dem älteren Mann mit den zerzausten Haaren und der abgetragenen Winterjacke fährt die U-Bahn auf einer Überführung, lautes Schienengeklacker im Fünf-Minuten-Takt. Aber kein Ballast. Wenige Handgriffe, und er kann wieder verschwunden sein, auf dem Weg zu seinem nächsten Zwischenstopp; heute U-Bahnhof Wien-Siebenhirten, morgen die Fußgängerzone in Barcelona. Übermorgen Rom? Wer soll ihn daran hindern?

Der Utopie der ganz großen Freiheit eines Straßenmusikers hängt die sogenannte "Gig Economy" an. Kein Begriff kann besser beschreiben, wie moderne, entgrenzte Arbeit aussehen kann. Unternehmen beschäftigen und bezahlen Fahrer und radelnde Essenslieferanten heute wie Musiker: in Form einzelner Auftritte, nach Gigs. Plattformen wie Uber oder Foodora locken mit ungeahnter Flexibilität und der Möglichkeit, in der Freizeit Geld dazuzuverdienen. Es geht um eine Wirtschaftsordnung, in der befristete Niedriglohn-Verhältnisse die Regel stellen und hohe Unsicherheit herrscht. Es geht um eine Umwälzung, um eine digitale Revolution, die so schnell gegangen ist, dass die Gesellschaft erst nach und nach erkennt, was sie für sie bedeutet - und dass sie eingehegt gehört.







Oft wird statt "Gig Economy" der flauschigere Ausdruck "Sharing Economy" in Verbindung gebracht. Hier geht es zwar weniger um digitale Tagelöhner, aber die beiden Formen verbindet der Zeitgeist. Der Begriff soll suggerieren, dass Menschen altruistisch teilen, was sie haben. Etwa ihre Wohnung über die Plattform Airbnb.





Die Grundidee des digitalen Teilens war zunächst, dass große Besitztümer möglichst allen zugänglich gemacht werden, indem man sich die Kosten teilt. Außerdem wurde damit lange das gute Gefühl der Nachhaltigkeit und des bewussten Konsums verbunden. Viele sahen darin das Potenzial, die ganze Weltwirtschaft ökonomisch wie ökologisch zum Positiven zu verändern. Die Meins-ist-deins-Ökonomie sollte die altbekannten Probleme des Kapitalismus lösen: Ressourcenverschwendung, Überproduktion, Umweltbelastung. Wenn Menschen über Carsharing-Projekte Autos teilen, gebe es weniger Abgase. Wenn mehr Menschen ihre Reste in ihrem Kühlschrank verschenken, würden weniger Lebensmittel verschwendet. Soweit die romantische Utopie.