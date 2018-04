Ausstieg aus Kohle und fossilen Energien

Die Minister Köstinger (l.) und Hofer (r.) halten Verkehr und Raumwärme für jene Bereiche mit den größten Einspar- und Reduktionspotenzialen bei Treibhausgasen. © apa/Georg Hochmuth Die Minister Köstinger (l.) und Hofer (r.) halten Verkehr und Raumwärme für jene Bereiche mit den größten Einspar- und Reduktionspotenzialen bei Treibhausgasen. © apa/Georg Hochmuth



Wien. (pech) Unter dem Titel "#mission2030" haben Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) am Dienstag die Klima- und Energiestrategie präsentiert. "Die Kritik im Vorfeld zeigt, dass wir einen guten und konstruktiven Weg der Mitte gewählt haben", sagte Köstinger. Ziel der Regierung ist es, dass Österreich bis 2050 decarbonisiert ist, also ein Totalausstieg aus Kohle und fossilen Brennstoffen erfolgt ist. "Wir läuten das Ende des fossilen Zeitalters ein", sagte Hofer. "Es gibt noch Öl, aber die Reserven gehen dem Ende zu."

Die Strategie soll nun fünf Wochen lang einer Begutachtung unterzogen werden. Die Ziele sollen dabei noch diskutiert werden, auch die Bürger sollen sich unter www.mission2030.bmnt.gv.at einbringen. Die finale Strategie soll Anfang Juni vorliegen und noch vor dem Sommer im Ministerrat beschlossen werden. Umweltschutzorganisationen, SPÖ und Neos kritisierten neuerlich - wie schon bei Bekanntwerden der Strategie in der Vorwoche -, dass konkrete Zeitpläne fehlen würden und auch die Frage nach der Projektfinanzierung ungeklärt sei.





100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien









Zentrales Ziel der Klimapolitik der Regierung sei die Reduktion von Treibhausgasen. Bis 2030 werde Österreich die Treibhausgase um 36 Prozent gegenüber dem Jahr 2005 reduzieren, heißt es im 62 Seiten starken Bericht. Bisher wurde beim CO 2 -Ausstoß seit 2005 eine Reduktion um acht Prozent geschafft. Vor allem die Bereiche Verkehr und Raumwärme stehen im Zentrum der Überlegungen. "Speziell in diesen beiden Sektoren sind die größten Einspar- und Reduktionspotenziale zu finden", steht im Bericht.







Wie soll das erreicht werden? Unter anderem soll Strom ab 2030 ausschließlich aus erneuerbarer Energie kommen. Bei Wärme sollen 100 Prozent bis 2050, dem langfristigen Ziel der Klimastrategie aufgrund des Pariser Klimaabkommens, erreicht werden, und auch der Verkehr soll bis zu diesem Zeitpunkt CO 2 -neutral sein.

Zur Zielerreichung stellten Köstinger und Hofer auch die sogenannten, bereits seit einigen Tagen bekannten "Leuchttürme" vor: Diese umfassen zehn Maßnahmen, darunter die "E-Mobilitätsoffensive", oder die "100.000 Dächer Photovoltaik".

Hofer: 14 Milliarden Euro für ÖBB in den nächsten Jahren

Das größte Klimaschutzunternehmen seien die ÖBB, so Minister Hofer in Hinblick auf 14 Milliarden Euro, die in den kommenden Jahren investiert werden sollen. Der Infrastrukturminister zeichnet für die ersten drei Leuchtturmprojekte "Effiziente Güterverkehrslogistik", "Stärkung des schienengebundenen öffentlichen Verkehrs" und "E-Mobilitätsoffensive" verantwortlich. Was die Verlagerung der Güter von der Straße auf die Schiene betrifft, gibt es keinen konkreten Zeit- oder Mengenplan. Der gesamte Güterverkehr müsse gesamtheitlich gesehen werden.