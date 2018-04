Gesundheitsministerin droht mit Aus für AUVA

Wien. (pech) "Die AUVA wird bestehen bleiben", versicherte der Vorstandschef des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger Alexander Biach noch im Februar. Am Donnerstag hat Sozial- und Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt die Rute ins Fenster gestellt: Sie gehe davon aus, dass diese aufgelöst wird, weil sie nicht glaube, dass die AUVA die von ihr geforderten Einsparungen von 500 Millionen Euro leisten könne. Deshalb werde es "nach derzeitigem Stand" zur Auflösung kommen, sagte Hartinger-Klein im Gespräch mit der APA.

In einer ersten Reaktion blieb Biach auch am Donnerstag dabei: Das wäre "gerade in der aktuellen Reformphase ein völlig falscher Schritt, der unser Sozialversicherungssystem nur zersplittert und destabilisiert. Die ausgezeichnete Versorgungskette darf nicht durch politische Ad-hoc-Aktionen gefährdet werden".





Auf entschiedene Ablehnung stößt die in Aussicht gestellte Auflösung der AUVA aber vor allem bei der SPÖ und der Gewerkschaft. SPÖ-Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner warnte vor einem "unüberlegten und voreiligen Schnellschuss". Aus der Gewerkschaft kamen sogar Drohungen mit einem Arbeitskampf.

Regierungsproramm sieht Konzept bis Ende 2018 vor

Basis für die Aussage der Gesundheitsministerin ist das Regierungsprogramm. Darin wird von der AUVA bis Ende des Jahres ein Konzept zur Einsparung von 500 Millionen Euro gefordert, der eine Senkung des von den Unternehmern zu leistenden Unfallversicherungsbeitrags von derzeit 1,3 auf 0,8 Prozent ermöglichen soll. Sollten bis Ende 2018 keine Erfolge sichtbar sein, droht die Eingliederung in die Pensions- oder Krankenversicherung.

Obwohl die AUVA laut Regierungsprogramm also eigentlich bis Ende des Jahres Zeit hätte, kündigte Hartinger-Klein an, dass ein "Grobkonzept" zur Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger Ende April/Anfang Mai vom Ministerrat beschlossen werden soll.

AUVA-Obmann Anton Ofner reagierte "erstaunt". Für ihn ist es "unerklärlich", dass Hartinger-Klein den vereinbarten Zeitplan aufkündige. Deren Aussagen deckten sich nicht mit dem Regierungsprogramm, sie nehme offenbar eine eigene Position ein, meinte Ofner. Er geht aber davon aus, dass die Regierung weiter hinter ihrem Arbeitsprogramm stehe. Die AUVA werde die Erwartungshaltung daraus "auf Punkt und Beistrich" erfüllen.