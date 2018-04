Friss oder stirb

Ultimatum: Peter Kaiser stellte Bedingungen für einen neuen Anlauf zu Rot-Schwarz. © apa/Geert Eggenberger Ultimatum: Peter Kaiser stellte Bedingungen für einen neuen Anlauf zu Rot-Schwarz. © apa/Geert Eggenberger



Klagenfurt. Donnerstagnachmittag im Büro des Kärntner Landeshauptmanns Peter Kaiser. Antrittsbesuch des neuen ÖVP-Landeschefs Martin Gruber. Noch nicht einmal 24 Stunden steht Gruber an der Spitze der Kärntner ÖVP und muss sich schon einer recht komplexen Situation stellen. Denn nach dem Rücktritt von Christian Benger, der für die ÖVP die Koalitionsverhandlungen mit Peter Kaisers SPÖ führte, ist Grubers Partei in einer Zwangslage. Entweder die ÖVP akzeptiert die Bedingungen der SPÖ, oder die Landeshauptmann-Partei wird erneut das Gespräch mit der FPÖ Gernot Darmanns und dem Team Kärnten von Gerhard Köfer suchen. "Das ist eine conditio sine qua non", stellte Kaiser am Donnerstag klar, dass es hier keine Verhandlungsbereitschaft geben werde.

Wenn die ÖVP mit Kaisers SPÖ in Koalition treten will, muss sie drei Bedingungen erfüllen: Der bereits fertig ausverhandelte Koalitionspakt bleibt aufrecht und wird nicht wieder aufgeschnürt, die ÖVP stellt sich hinter das "Kärnten-Paket" für wichtige Investitionen, das Kaiser mit dem Bund realiseren will, und das Einstimmigkeitsprinzip bei Regierungsentscheidungen wird per Verfassungsänderung für die bevorstehende Legislaturperiode "bis auf weiteres" ausgesetzt.





"Wir spielen mit offenen Karten"

Den ersten beiden Punkten habe die ÖVP vollinhaltlich zugestimmt, sagte Kaiser nach dem Antrittsbesuch. Beim Thema Einstimmigkeitsprinzip dürfte der neue ÖVP-Chef, der übrigens in Begleitung des alten erschien, versucht haben, eine Befristung herauszuholen. Doch gerade da wollen die Genossen hart bleiben. "Da weichen wir keinen Millimeter mehr ab", sagt Daniel Fellner, SPÖ-Landesgeschäftsführer.

"Die Art und Weise, wie der alte ÖVP-Chef aus dem Amt geschieden ist, hat zu einem massiven Vertrauensverlust geführt." Nachdem es zahlreiche Hinweise gebe, wonach die ÖVP-Bundespartei kräftig am Stuhl von Christian Benger gesägt habe, bestehe die Gefahr, "dass man in Wien versucht, ein ähnliches Spiel zu spielen wie im Bund." Sprich: Ein von Sebastian Kurz "etwas ferngesteuerter ÖVP-Kärnten-Chef" könnte versuchen, den Wahlsieger Peter Kaiser und die Landesregierung zu beschädigen.

"Wir sind gezwungen, der ÖVP das Messer aus der Hand zu nehmen", wie es Fellner ausdrückt. "Wir spielen da auch mit offenen Karten. Das wollen wir verhindern, und deshalb bestehen wir auf dem vorläufigen Aus für das Einstimmigkeitsprinzip", sagt der SPÖ-Landesgeschäftsführer. Ob der neue ÖVP-Chef Martin Gruber dem zustimmen wird oder nicht, war zu Redaktionsschluss noch unklar.