Ulrich Zafoschnig wird zweiter ÖVP-Landesrat

Klagenfurt. Parteichef Martin Gruber und Ulrich Zafoschnig werden als Landesräte der ÖVP in die Kärntner Landesregierung einziehen. Das gab die ÖVP Kärnten bei einer Pressekonferenz am Montag bekannt. Der bisherige Klubobmann im Landtag, Ferdinand Hueter, wird durch Markus Malle abgelöst.

Wie Gruber sagte, habe man am Montag auch im Landesparteivorstand den Koalitionsvertrag mit der SPÖ einstimmig abgesegnet: "Der Koalition steht also nichts mehr im Wege." Gruber selbst wird in der neuen Landesregierung unter anderem für die Referate Straßenbau, Orts- und Regionalentwicklung sowie Land- und Forstwirtschaft zuständig sein. Zafoschnig, der vor allem an der Abwicklung der Heta maßgeblich beteiligt war, übernimmt die Agenden Wirtschaft, Handel und Export, Industrie, Tourismus und Mobilität.

Wie Zafoschnig betonte, seien die Referate diejenigen, in denen seine klaren Interessen liegen würden, er möchte auch seine beruflichen Erfahrungen einbringen: "Ziel dieser neuen Koalition ist es, das Land weiter nach vorne zu bringen." Malle sprach von einer "neuen Art des Miteinanders": "Wir wollen zeigen, warum es notwendig und richtig ist, dass die ÖVP dieser neuen Regierung angehört."