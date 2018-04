Kärntner Verjüngungskur

SPÖ-Landesrätin Sara Schaar. © apa/Gert Eggenberger SPÖ-Landesrätin Sara Schaar. © apa/Gert Eggenberger



Klagenfurt. Die neue Kärntner Landesregierung steht. Das tat sie zwar bereits im März, aber dann brachte der überraschende Rückzug von Christian Benger als ÖVP-Landeschef die rot-schwarze Koalition noch einmal ins Wanken. Der neue Mann an der Spitze der Volkspartei ist Martin Gruber (34), seit fast einem Jahrzehnt Bürgermeister der Gemeinde Kappel am Krappfeld bei St. Veit.

Gruber wird in der Regierung unter anderem für die Ressorts Straßenbau, Regionalentwicklung sowie für Land- und Forstwirtschaft zuständig sein. Zweiter Landesrat der ÖVP wird ebenfalls ein Mann, und zwar Ulrich Zafoschnig, der die Referate Wirtschaft, Industrie, Tourismus und Mobilität erhält.





Zafoschnig (51) wechselte 2013 aus der Wirtschaftskammer zur Landesholding, zuletzt bekleidete er diverse Vorstandsposten unter anderem beim Kärntner Ausgleichszahlungsfonds, der sich um die Nachwehen des Hypo-Desasters kümmerte. Multi-Funktionär Zafoschnig ist als Präsident der Kärntner Sportunion und als Rechnungsprüfer im ÖOC auch im Sport tätig.

Zwei Neue bei der SPÖ



SPÖ-Landesrat Daniel Fellner. © apa/Gert Eggenberger SPÖ-Landesrat Daniel Fellner. © apa/Gert Eggenberger



Der Sport selbst wird in Kärnten aber Chefsache bleiben, also bei Landeshauptmann Peter Kaiser ressortieren. Während die ÖVP nach dem Wirbel der vergangenen Tage mit einer gänzlich neuen Mannschaft in die anstehende Legislaturperiode gehen wird - Markus Malle wird anstelle von Ferdinand Hueter Klubchef -, ergänzt die SPÖ nur ihr Team.

Durch den Wahlerfolg sowie durch die Abschaffung des Proporzes erhalten die Sozialdemokraten fünf statt bisher vier Sitze in der Landesregierung inklusive des Landeshauptmanns. Bei Beate Prettner bleibt das Sozial- und Gesundheitsressort, und Gaby Schaunig wird weiterhin für Finanzen und Wohnbau zuständig sein. Neu kommen Daniel Fellner und Sara Schaar hinzu.



ÖVP-Landesrat Ulrich Zafoschnig . © Kärntner Volkspartei/Jannach ÖVP-Landesrat Ulrich Zafoschnig . © Kärntner Volkspartei/Jannach



Fellner (41) war zuletzt Landesgeschäftsführer der SPÖ, zuvor war er beim Roten Kreuz tätig. Fellner ist Vizebürgermeister von St. Andrä, muss dieses Amt allerdings zurücklegen. Er erhält unter anderem die Referate Gemeinden und Raumordnung. Sara Schaar wird mit 34 Jahren zum jüngsten Mitglied der Landesregierung. Die Betriebswirtin ist seit 2011 Bezirksgeschäftsführerin der SPÖ Spittal. Sie erhält die Ressorts Umwelt, Frauen, Jugend sowie Integration.