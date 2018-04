AUVA-Belegschaft protestiert gegen Regierungspläne

Wien. (jm) Wie geht es weiter mit der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, kurz AUVA? 500 Millionen Euro pro Jahr, so lauten die Sparvorgaben der Regierung. Das sind fast 40 Prozent des gesamten Budgets der Unfallversicherung. Sparen oder auflösen, lautet die Devise von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein von den Freiheitlichen. Sie glaubt selbst nicht daran, dass die Unfallversicherung das schafft. Ein Konzept soll bis Mai vorliegen.

Die Belegschaft der AUVA will sich das nicht gefallen lassen und organisierte am Dienstag Protestveranstaltungen, unterstützt von der Gewerkschaft. An die 300 Mitarbeiter versammelten sich vor dem Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus in Wien-Brigittenau, in dem auch eine Betriebsversammlung stattfand.





"Der Protest richtet sich nicht gegen die Patienten", sagte AUVA-Zentralbetriebsrat Erik Lenz im Ö1-"Morgenjournal". Die medizinische Versorgung sei durch die Proteste nicht gefährdet worden. Im "äußersten Fall" sei man aber zum Streik bereit, so Lenz. Das sei dann der Fall, wenn durch das Ansinnen der Regierung Patientensicherheit und Versorgungssicherheit gefährdet seien beziehungsweise die Existenzen von 6000 Mitarbeitern der Unfallversicherung.

Betriebsrat Manfred Rabensteiner sagte, die Maßnahme sei notwendig, da die Ministerin mit ihren Aussagen zu Einsparungen in der AUVA "die rote Linie übertreten" habe. Die Regierung "setzt in letzter Konsequenz das Leben von Menschen aufs Spiel", so Rabensteiner. "Frau Minister! Nehmen Sie die Forderung zurück, die AUVA zu schließen! Und im Anschluss Ihren Hut!" Noch pointierter formulierte es Betriebsrat und Ärztesprecher Heinz Brenner: "Wenn jemand so etwas vorhat, dann sollte er auf sein Türschild schreiben: ‚Ministerin für Krankheit und Asoziales‘."

Verlorene Macht

Am Montagabend bekam Ministerin Hartinger-Klein Rückendeckung vom Koalitionspartner. "Wir schließen keine Unfallkrankenhäuser", sagte ÖVP-Klubobmann August Wöginger in einem Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten". Weder würden Leistungen gekürzt, noch müssten Mitarbeiter der Unfallversicherung um ihre Jobs fürchten. Allerdings ließ sich von den Worten Wögingers keine Bestandsgarantie für die Unfallversicherungsanstalt als solche ableiten. "Das Ziel ist und bleibt, dass es in Österreich nur noch fünf Sozialversicherungsträger gibt, vorausgesetzt die AUVA kann die Sparvorhaben einhalten, sonst sind es vier", so Wöginger. Das bedeutet, dass die Unfallkrankenhäuser vielleicht von anderen Kassen übernommen werden. Das ließ auch Hartinger-Klein anklingen, ließ aber offen, wo genau sie angesiedelt werden könnten. "Die Standorte werden alle garantiert, das ist kein Thema", erklärte sie. Dass dies nicht mehr unter der Ägide der AUVA geschehen solle, bestätigte die Ministerin mit einem Kopfnicken.

Sie wolle in der Sozialversicherung einen "Change Management Prozess" einleiten, was eine große Herausforderung sei, sagte Hartinger-Klein. Und fügte weiters an: "Es ist mir klar, dass ich von den bestehenden Personen, die dort agieren, angefeindet werde. Da geht es ja letztendlich um ihre Pfründe, um ihre Macht, die sie da verlieren."