Richter und Staatsanwäte protestieren gegen Budgetkürzungen

Richter-Gewerkschaftschef Christian Haider findet zu den Budgetkürzungen im Justizbereich deutliche Worte. © apa/G. Eggenberger Richter-Gewerkschaftschef Christian Haider findet zu den Budgetkürzungen im Justizbereich deutliche Worte. © apa/G. Eggenberger



Wien/Klagenfurt. Richter und Staatsanwälte haben sich am Mittwoch im Landesgericht Klagenfurt zusammengefunden, um gegen die geplanten Budget- und Postenkürzungen im Justizbereich zu protestieren. Für sie steht nichts weniger als das Funktionieren des Rechtsstaats, der eine Säule der Demokratie sei, auf dem Spiel.

Die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka, warnte vor einer Umsetzung der geplanten Postenkürzungen von 40 Richtern und meinte: Die Justiz sei hoch profitabel, im Budget sei dafür rund eine Milliarde Euro veranschlagt. "Die Einnahmen betragen aber 1,2 Milliarden." Wenn man das Sicherheitskonzept der Regierung umsetzen wolle, brauche es Ressourcen. Matejka: "Glaubt irgendwer, dass weniger Richter mehr Urteile schreiben?"





Die Präsidentin der Vereinigung Österreichischer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Cornelia Koller, warnte vor einem "justizpolitischen Flaschenhals". Tausende zusätzliche Polizisten würden mit Sicherheit zu viel mehr Anzeigen führen, diese müssten dann von der Staatsanwaltschaft bearbeitet werden. "Mit nur zehn zusätzlichen Staatsanwälten könnten wir mit den Schwerpunkten der Regierung sofort beginnen", sagte Koller. Sie habe gelesen, dass der Innenminister für zwölf Polizeipferde 900.000 Euro jährlich bewilligt bekommen habe. Koller: "Zwölf Pferde würden 36 Staatsanwälte pro Jahr finanzieren, da frage ich Sie schon: Wem wollen Sie die Sicherheit Österreichs anvertrauen, Pferden oder Staatsanwälten?"

Richter-Gewerkschaftschef Christian Haider betonte, die österreichische Justiz liege bei allen internationalen Rankings im Spitzenfeld; das werde man dann nicht mehr schaffen. Zum Sicherheitspaket des Innenministers meinte Haider: "Glaubt er, dass die Sicherheit ohne Justiz funktioniert?" Man hoffe immer noch auf ein Einlenken der Politik, habe vorsichtshalber aber eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um den Protest zu artikulieren.

In der Opposition ortet man indessen schon Rücktrittsgelüste bei Justizminister Josef Moser (ÖVP). "Moser ist offenbar kurz davor, das Handtuch zu werfen, sagte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher in eienr Aussendung und sprach von einer von "Zwist und Hader durchsetzten Regierung". Kritik kam auch von den Neos. "Wer mehr Sicherheit schaffen will, braucht eine funktionierende Justiz mit ausreichend Personal", sagte Justizsprecherin Irmgard Griss. Sie forderte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dazu auf, "das Chaos unter seinen Ministern zu beenden".

Der Verein "Neustart" appellierte ebenfalls an die Regierung, mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Denn "bei den für 2019 vorgesehenen Mitteln können wir den Standard der Betreuungsarbeit nicht aufrechterhalten", sagte Geschäftsführer Christoph Koss. Für 2019 seien de facto um rund 1,3 Millionen Euro weniger vorgesehen - das würde um 23 Stellen weiniger bedeuten. Gleichzeitig sei aber sowohl in der Bewährungshilfe (11.010 Klienten) als auch bei den Fußfesseln (371 Klienten) der Höchststand erreicht worden. Allein mit der Betreuung der "Fußfessel"-Klienten durch Neustart spare sich der Staat rund 600.000 Euro an Haftkosten jährlich, merkte Koss an.