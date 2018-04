Finaler Akt einer Rückeroberung

SPÖ-Chef Walter Steidl will regieren. Haslauer bleibt Landeshauptmann. © apa/Barbara Gindl SPÖ-Chef Walter Steidl will regieren. Haslauer bleibt Landeshauptmann. © apa/Barbara Gindl



Salzburg. Die Ausgangslage ist altbekannt. Ein Landeshauptmann steuert auf einen ungefährdeten Wahlsieg zu. Das gab es bei den ersten drei Landtagswahlen in diesem Jahr in Niederösterreich, Tirol und Kärnten, und aller Voraussicht nach wird es das auch bei der vierten Landtagswahl am 22. April in Salzburg geben. "Mit Umfragen gewinnt man keine Wahl", warnte Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer beim Wahlkampfauftakt seine ÖVP.

Dass die Sache laut Umfragen schon gelaufen ist und potenzielle Wähler deshalb zuhause bleiben könnten, ist Haslauers größte Sorge vor der Wahl. Denn mit 32 bis 36 Prozent liegt die ÖVP in allen Umfragen deutlich vor allen anderen Parteien. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, wird sich Haslauer nach der Wahl seinen Koalitionspartner aussuchen können und damit die Rückholung von Salzburg für die ÖVP vollenden.

Der wichtigste Schritt gelang vor fünf Jahren, als die ÖVP die SPÖ wieder überholte und auf Platz eins zurückkehrte. Es war mit 29 Prozent und herben Verlusten aber kein glänzender Wahlsieg. Haslauer fuhr für die ÖVP das historisch schlechteste Ergebnis ein. Wie gelang also die Trendumkehr zum alleinigen Favoriten auf den Landeshauptmannsessel, der im Übrigen bei dieser Wahl auch von keiner anderen Partei beansprucht wird?

Reinhard Heinisch, Politikwissenschafter an der Universität Salzburg, sieht dafür zwei wesentliche Gründe. Einerseits tat sich Haslauer als Stellvertreter der relativ bunten und unkonventionellen SPÖ-Landeshauptfrau Gabi Burgstaller schwer, ein Profil zu entwickeln. "Sein jetziges Amtsverständnis kommt dem eines klassischen Landeshauptmanns näher. Er hat eine hohe persönliche Beliebtheit und hat dadurch einen Bonus. Das ist ein wichtiger Faktor", erklärt Heinisch. Wohl auch deshalb wird er von seiner Partei landauf, landab bei der Arbeit plakatiert. Flankiert ist er dabei nicht von Inhalten, sondern von positiven Zuschreibungen in Schlagwortform.

"Der zweite Punkt ist, die Koalition hat wenig falsch gemacht. Die wichtigsten Ämter hat die ÖVP besetzt, und sie konnte ihr Ding dann durchziehen, wie sie wollte", sagt Heinisch. Die Grünen waren als Koalitionspartner dazu ein dankbarer Prellbock in der öffentlichen Meinung. "Es gab in der Koalition eine klare Rollenverteilung. Die Grünen sind eine polarisierendere Politik gefahren mit Themen wie Tempo 80, Raumordnung und dergleichen."

Die ÖVP prägte eine Kuschelkoalition

"Die ÖVP hat das Bild der Kuschelkoalition geprägt", erklärt Heinisch. Haslauer habe sich dazu mit Wirtschaft, Arbeit, Bildung, Gemeinden und Tourismus Ressorts gesichert, in denen es kaum kontroverse Themen gab. Zusätzlich hat Haslauer von einer geschwächten Opposition profitiert. Das mag bei einem Überhang von am Schluss nur mehr zwei Mandaten verwundern, ist aber leicht erklärt.