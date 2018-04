Weiter AUVA-Proteste gegen Regierungspläne

Wien. Anrainer und Patienten sind beim Unfallkrankenhaus Meidling am Donnerstagfrüh von Trillerpfeifen und Hupen geweckt worden. Gewerkschaft und Belegschaftsvertreter protestierten gegen eine drohende Auflösung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, kurz AUVA, die SPÖ unterstützte die Aktion mit einer Menschenkette um das Haus. Auch Streikdrohungen wurden geäußert.

Zu der Demo hatten die Teilnehmer Transparente und Schilder mit Aufschriften wie "Schwarz-Blau macht krank", "Keine Zerschlagung der AUVA" oder "Reformen dürfen keine Leben kosten" mitgebracht. Bei der Kundgebung am Vorplatz des Spitals wurde in zahlreichen Reden vor den Folgen einer Auflösung gewarnt. Deren Tenor lautete: Auch wenn die Unfallkrankenhäuser bestehen bleiben, werde die Versorgung unter neuen Trägern nicht dieselbe sein. Die Einsparungen bei den Arbeitgeberbeiträgen zur Unfallversicherung würde nur Großkonzernen zugutekommen. ÖVP und FPÖ wollen mit der Reform Unternehmen entlasten.





Vage Zukunft

AUVA-Obmann Anton Ofner sieht die Zukunft der sieben Unfallkrankenhäuser und vier Reha-Einrichtungen der AUVA "nach wir vor ungewiss". Die "vermeintliche Bestandsgarantie" der Bundesregierung sei wirkungslos, meinte er. Die FPÖ bekräftigte, dass es keine Leistungskürzungen geben werde. "Auf Druck der Öffentlichkeit nun rasch eine vermeintliche Garantie für die Unfallkrankernhäuser abzugeben, dabei aber offen zu lassen, wer sie in Zukunft betreiben und bezahlen soll, ist eine weitere Verlängerung der Verunsicherung der fünf Millionen AUVA-Versicherten in Österreich", so Ofner in Richtung Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (beide FPÖ).

Für den Donnerstag hatte Hartinger-Klein eine Verhandlungsrunde bezüglich künftiger Betreiber der Unfallkrankenhäuser angekündigt. Die Gespräche sollten am Abend stattfinden, Details konnte ein Sprecher des Ministeriums allerdings trotz mehrmaliger Anfragen der APA abermals nicht nennen.