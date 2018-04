SPÖ, Neos und Liste Pilz einigen sich auf U-Ausschuss-Antrag

Schon seit mehreren Wochen sei ihre Partei in "intensiven Gesprächen undVerhandlungen" mit der SPÖ, sagte Alma Zadic von der Liste Pilz, am Montag zur "Wiener Zeitung".

Wien. Kommt ein neuer Antrag auf Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Causa Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT)? Wenn ja, wird die SPÖ mit den anderen Oppositionsparteien kooperieren? Oder macht die SPÖ ernst mit ihrem Ansinnen, die Ablehnung ihres eigenen Antrags vom vergangenen März vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) behandeln zu lassen? Man sei in einer Evaluierungsphase, ein Team von Juristen berate noch über den Gang zum VfGH und auf welchem Wege man den U-Ausschuss am schnellsten einsetzen könne, hieß es noch vor zwei Wochen seitens der SPÖ.

Die Pressekonferenz von SPÖ, Neos und Liste Pilz

Tatsächlich lief alles anders. Schon seit mehreren Wochen sei ihre Partei in "intensiven Gesprächen und Verhandlungen" mit der SPÖ, sagte Alma Zadic von der Liste Pilz, am Montag zur "Wiener Zeitung". "Mit der SPÖ arbeiten wir an einem gemeinsamen Antragstext, den wohl auch die Neos mittragen werden."

Bei der Ausarbeitung des neuen Antrags sei neben ihr selbst auch Listengründer Peter Pilz maßgeblich beteiligt, so Zadic. Pilz ist aktuell nicht im Parlament vertreten, schließt ein Comeback jedoch nicht aus. Fraglich ist jedoch nach wie vor, ob ein Liste Pilz Abgeordneter seinen Platz im Parlament räumen wird.

Montag 16:30 geben SPÖ, Neos und Liste Pilz eine gemeinsame Pressekonferenz zum BVT-U-Ausschuss.