Die vielfältige Stadt wählt am Sonntag

Innsbruck. Die Stadt ist bunt, zumindest politisch. Zwölf Listen und neun Kandidaten gibt es zur Auswahl, wenn am kommenden Sonntag zeitgleich mit der Salzburger Landtagswahl in Tirols Landeshauptstadt Innsbruck ein neuer Gemeinderat und Bürgermeister gewählt werden. Schon jetzt ist der Innsbrucker Gemeinderat, was die Vielfalt der Listen angeht, so divers wie kein anderer in einer großen österreichischen Stadt. Acht Parteien und drei freie Mandatare sitzen im Stadtparlament. Zudem sind die Kräfteverhältnisse so ausgeglichen wie sonst kaum wo im Land.

Die vier größten Parteien ÖVP (acht Mandate), Für Innsbruck (acht), Grüne (sieben) und SPÖ (sechs) sind annähernd gleich stark und bilden eine Vierer-Koalition. Mit der FPÖ ist eine fünfte Partei de facto ähnlich stark. Die sechs Mandate verteilen sich derzeit auf zwei Listen. Für die Wahl am Sonntag treten die Liste Rudi Federspiel und die FPÖ wieder gemeinsam an, nachdem Federspiel 2013 in die FPÖ zurückgekehrt ist. Nachdem Für Innsbruck, Grüne und SPÖ mit einer Dreier-Koalition starteten, nahmen sie zur Halbzeit vor drei Jahren noch die ÖVP dazu. "Wegen der großen Herausforderungen wollen wir die Zusammenarbeit auf eine breite Basis stellen", sagte Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer von Für Innsbruck damals.





Grüne und FPÖ kämpfen

um Platz eins







An den ausgeglichenen Verhältnissen ändert sich laut einer Stadtblatt-Umfrage von vergangener Woche durch die Wahl wenig. Demnach kämpfen Grüne und FPÖ um den ersten Platz, dahinter folgen ÖVP, Für Innsbruck und die SPÖ. Da es bei Gemeinderatswahlen keine Sperrklausel gibt, haben auch kleinere Listen wie die Landtagsparteien Liste Fritz und Neos sowie die im Gemeinderat vertretenen Listen Seniorenbund und Piraten sowie weitere Kleinparteien Chancen auf einen Sitz im Gemeinderat. Die ÖVP möchte die Ausgeglichenheit für sich nutzen und warnte im Wahlkampf-Finish vor "instabilen Verhältnissen". Auch Landeshauptmann Günther Platter leistete Schützenhilfe. "Bei diesem Listen-Wirrwarr droht sonst eine völlige Zersplitterung", warnt er. Deshalb müsse die ÖVP gestärkt werden, so Platter.

Die anderen Listen sehen das naturgemäß anders und haben mit der Vielfalt weniger Probleme. Bürgermeisterin Oppitz-Plörer geht davon aus, dass es für die Regierungsbildung "mindestens drei Parteien brauchen wird, wahrscheinlich eher vier." Der grüne Bürgermeisterkandidat Georg Willi sagt: "Die Vielfalt in der Parteienlandschaft muss sich auch in der Koalition ausdrücken."