Wider die Vertrauenskrise

Herbert Buchinger (l.) und Johannes Kopf (r.) bleiben als Vorstände im Amt, das Arbeitsmarktservice soll nun bis zum Sommer der Regierung Reformvorschläge unterbreiten. © apa/Georg Hochmuth



Wien. Der Showdown hielt nicht, was die Aufgeregtheit um einen präsumtiven Konflikt zwischen der Regierung und der Führung des AMS versprochen hatte. Und es war wohl auch kein "Rapport", wie boulvardeskisch avisiert, dass die beiden Vorstände des Arbeitsmarktservice, Johannes Kopf und Herbert Buchinger, am Mittwoch mit der Regierungsspitze zusammentrafen.

Hinterher sprach Bundeskanzler Sebastian Kurz von einem "sehr guten Austausch", Vizekanzler Heinz-Christian Strache erhöhte fast schon euphorisch auf ein "sehr, sehr gutes, offenes, konstruktives Gespräch". Von einer beabsichtigten Ablöse der beiden AMS-Chefs war am Mittwoch jedenfalls keine Spur - von konkreten Anweisungen und Reformplänen allerdings ebenso wenig. Bis zum Sommer soll das AMS der Regierung nun Verbesserungsideen liefern, um die Effizienz zu steigern.





Wenn das Treffen den Zweck erfüllen sollte, ein bessere Gesprächsbasis zwischen der Regierung und den AMS-Vorständen herzustellen, könnte es aber jedenfalls ein Erfolg gewesen sein. Immerhin hatte Buchinger, der den urlaubenden Johannes Kopf vertrat, vor einigen Wochen noch wörtlich von einer "Vertrauenskrise" gesprochen.

Passiert ist diese nach einem klandestin den medial zugespielten internen Revisionsbericht zu Betreuung von Arbeitslosen mit nicht-deutscher Muttersprache sowie durch Einsparungen durch das Budget des Bundes, die Integrationsmaßnahmen des AMS betreffen.

Doch das waren, vor dem gestrigen Treffen, nur die jüngsten beiden Akte. Tatsächlich hatte es sich schon im Wahlkampf angedeutet, dass Kurz eine womöglich umfassende Reform vorschwebt, nicht nur des Arbeitsmarktservices, sondern der gesamten Arbeitsmarktpolitik. Wobei sowohl im Wahlprogramm der ÖVP wie auch danach (fast wortgleich) im Regierungsprogramm der Deutungsspielraum des Vorhabens recht groß ist.

Was ist "effektive Steuerung"?

Was Sebastian Kurz schon im September forderte, er im Dezember ins Koalitionsabkommen schreiben ließ und nun auch nach dem Treffen mit den AMS-Chefs als Ziel definiert wurde, war der Ruf nach einer "effektiveren Steuerung". Da lässt sich viel hineininterpretieren, die Regierung fordert aber jedenfalls eine "tatsächlich effektive Senkung der Arbeitslosigkeit" als Ziel. Das klingt zunächst einmal nur logisch, hat aber Fußnoten. Erstens gibt es Gruppen auf dem Arbeitsmarkt, etwa ältere Personen oder gesundheitlich Beeinträchtigte, bei denen eine Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt fast nicht mehr möglich sein wird.