Opposition übt heftige Kritik an Sozial- und Bildungsbudget

Wien. Mit den Stimmen der Regierungsparteien ÖVP und FPÖ wurde am Donnerstag das Doppelbudget für 2018 und 2019 beschlossen. Zuvor gab es teils scharfe Auseinandersetzungen vor allem zwischen den Regierungsparteien und der SPÖ, vor allem zum Sozial- und zum Bildungsbudget. Und zwar nach dem bekannten Muster: Die SPÖ hielt der Regierung vor, bei den Menschen und nicht im System zu sparen - und ÖVP sowie vor allem die FPÖ antworteten mit Kritik, die SPÖ stehe für Politik nach dem Gießkannenprinzip. FPÖ-Sozial- und Arbeitsministerin Beate Hartinger-Klein verfügt über den größten Budgetposten, in ihren Bereich fallen aber einige Kürzungen: Die Arbeitsmarkt-Mittel werden weniger erhöht als erwartet, die Mittel für den Konsumentenschutz gekürzt.

Mit den Worten: "Sie sparen nicht beim System, Sie sparen eindeutig bei den Menschen in diesem Land", eröffnete SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch den Schlagabtausch. Er hielt Schwarz-Blau eine "ungleiche Verteilung" vor. Mit dem Familienbonus werde "die Gesellschaft schon bei den Kindern" gespalten. Im Auge habe die Regierung nur "die Schlagzeile Nulldefizit" - und deshalb seien etwa für Länder und Gemeinden nicht genügend Mittel für die Abschaffung des Pflegeregresses vorgesehen. Umgekehrt werde Unternehmen ein "Freibrief" für die Nicht-Anmeldung von Arbeitskräften ausgestellt. Die ÖVP will hier allerdings nachschärfen. Säumniszuschläge bei Anmeldefehlern von Mitarbeitern sollen demnach doch nicht gedeckelt werden.





Ex-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid übte heftige Kritik am Bildungsbudget. Sie sieht darin eine "in Zahlen gegossene Retro-Politik" an den Schulen, die am Rücken von Kindern und Lehrern ausgetragen werde. Speziell stört die rote Bildungspolitikerin, dass die Mittel für die Ganztagsschulen durch deren Streckung in Wahrheit halbiert würden. Auch falle der Integrationstopf weg.

Letzteres griff Neos-Klubchef Matthias Strolz auf, der einen Zukunftsraub ortete. Er warf der Regierung vor, ein Geschäftsmodell zu haben, das Brände in der Gesellschaft noch größer mache. Weniger kontroversiell lief die Debatte zu den Unis, wobei die SPÖ die Erhöhung des Uni-Budgets für die Vorgänger-Regierung reklamierte.

Minister Faßmann zeigte sich mit seinem Doppel-Budget durchaus zufrieden, bringe es seinem Ressort doch eine Steigerung von 670 Millionen. Die zur Verfügung gestellten Mittel erlaubten eine Weiterentwicklung des Bildungssystems. Es gebe ausreichend Ressourcen für Deutschförderklassen.