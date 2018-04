Wer AMS sagt, muss auch BMS sagen

© Stanislav Jenis © Stanislav Jenis



Die Arbeitsmarktpolitik hat oft genug Anlass zu Konflikten zwischen den in inniger Abneigung verbundenden Koalitionsparteien SPÖ und ÖVP geboten. Andererseits stand Arbeitsmarktpolitik stets auch im Zentrum sozialpartnerschaftlichen Wirkens, und diese Konsensmaschine hat ein hartes Aufeinanderprallen der Interessen doch stark abfedert. (Und die politische Debatte dabei hinter verschlossene Türen entsorgt.)

Über die Jahre und Jahrzehnte hat sich dadurch aber eine recht ausbalancierte Arbeitsmarktpolitik entwickelt, die sowohl aktivierende als auch sanktionierende Aspekte aufweist. Das kommt nicht von ungefähr. Für Arbeitnehmervertreter sind grundsätzlich Unterstützung und Fortbildung die Mittel der Wahl. Arbeitgeberverbände setzen wiederum lieber auf positive Anreize für Unternehmen (Förderungen) und auf negative Anreize für Arbeitssuchende wie zum Beispiel die Ausweitung der Zumutbarkeit.

Auch wenn der Termin zwischen den Vorständen des Arbeitsmarktservice (AMS) und der Regierungsspitze vergangenen Mittwoch nur zu einem vagen Auftrag geführt hat, das AMS möge bis zum Sommer Reformideen präsentieren, ist aus dem Regierungsprogramm recht gut herauszulesen, dass eine Neugewichtigung in der Arbeitsmarktpolitik ins Haus steht. In dieser werden negative Anreize einen größeren Stellenwert einnehmen als bisher, so steht es zumindest im Regierungsprogramm.

In zahlreichen Passagen ist dieses Programm bei der Arbeitsmarktpolitik fast wortgleich aus dem Wahlprogramm der ÖVP entnommen, obwohl die FPÖ das Thema wörtlich zum "Knackpunkt" für eine Regierungsbeteiligung gemacht hat. Die Freiheitlichen konnten zwar eine Prüfung einer sektoralen Schließung des Arbeitsmarktes für EU-Bürger hineinverhandeln, diese rechtliche "Prüfung" kann allerdings nicht positiv ausgehen.

Die vereinbarten Reformen muss jedoch die von der FPÖ entsandte Sozialministerin Beate Hartinger-Klein umsetzen, und sie hat bereits in dem einen oder anderen Punkt bisher eine abweichende Meinung vertreten. Sie tat es etwa in der Frage einer möglichen Abschaffung der Notstandshilfe. Hier gibt es innerkoalitionär, nicht ganz überraschend, Konfliktpotenzial, und wohl auch noch etwas Verhandlungsmasse für die FPÖ.

Dass jedenfalls Wirtschaftsinteressen in den Vorhaben der Regierung eine größere Beachtung finden, ist aber evident und angesichts einer türkis-blauen Koalition auch logisch. So sollen Schulungen künftig verstärkt direkt in Betrieben und auf einen konkreten Arbeitsplatz hin durchgeführt werden. Das entspricht einer Forderung der Wirtschaft. Eine derartige Praxisnähe bietet auch durchaus Vorteile, es gibt allerdings ein Problem: Wie will man verhindern, dass die Schulung nicht nur eine versteckte Abdeckung eines kurzfristigen Bedarfs auf Kosten des Staates darstellt?