Salzburg-Wahlen: Freude bei ÖVP, Grüne enttäuscht

Der Stimmenanteil in Prozent mit Schwankungsbreite. © APAweb Der Stimmenanteil in Prozent mit Schwankungsbreite. © APAweb



Wien. Die ÖVP ist der große Wahlsieger der Salzburger Landtagswahl heute, Sonntag. Und die schwarz-grüne Landesregierung könnte - mit einer knappen Mandatsmehrheit - weitermachen. Dies zeichnete sich nach der ersten SORA/ORF-Hochrechnung (25 Prozent Auszählungsgrad) ab. SPÖ und FPÖ lagen Kopf an Kopf knapp unter 20 Prozent. Die Neos ziehen ziemlich sicher in den Landtag ein, vielleicht auch die FPS.

Nach der Auszählung von 25 Prozent der Stimmen und erster Sprengel der Stadt Salzburg fiel der Zugewinn der ÖVP - die in einer ersten Trendrechnung noch mit 40 Prozent ausgewiesen war, etwas geringer aus. Mit plus 9,5 Prozentpunkten blieb sie unter der 40er-Marke, bei 38,5 Prozent. Die Grünen verlieren zwar massiv gegenüber ihren 20,2 Prozent aus dem Jahr 2013, aber sie kamen in der Hochrechnung auf 9,8 Prozent. Und damit hätte Schwarz-Grün die knappe Mehrheit der 36 Mandate, mit 15 der ÖVP und 4 der Grünen.

Information



Mehr Details gibt es auf Der Livestream ist zurzeit aus technischen Gründen offline.Mehr Details gibt es auf wahlhochrechnung.at



Freude bei der ÖVP und der FPÖ, die Grünen sind wieder die großen Verlierer. © APAweb/EXPA/JFK Freude bei der ÖVP und der FPÖ, die Grünen sind wieder die großen Verlierer. © APAweb/EXPA/JFK



Weitere Verluste für SPÖ

SPÖ und FPÖ lieferten sich am Salzburger Wahlsonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen - und blieben beide unter ihren Erwartungen. Die SPÖ muss sich auf einen weiteren Verlust (4,4 Punkte auf 19,4 Prozent laut Hochrechnung) einstellen, und wird damit den in der Finanzskandalwahl 2013 eingefahrenen historischen Tiefstwert noch unterbieten. Die FPÖ dürfte zwar schwach zulegen (um 1,8 Punkte), mit 18,8 Prozent aber unter dem Wahlziel von 20 Prozent bleiben.





Dies ist vor allem auf die Konkurrenz durch das Salzburger FPÖ-Urgestein Karl Schnell zurückzuführen - der nach dem Zerwürfnis mit der Partei mit seiner eigenen "Freien Partei Salzburg" (FPS) überraschend stark punktete: Mit 4,6 Prozent in der Hochrechnung konnte er noch auf den Einzug in den Landtag hoffen. Dessen so gut wie sicher sein konnten sich die NEOS: Sie dürften beim ersten Antreten gleich sieben Prozent schaffen.

Bei der ÖVP-Bundespartei herrscht naturgemäß Freude über die ersten Trends und Hochrechnungen bei der Salzburger Landtagswahl: ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer sah auf ATV einen "großartigen Tag für Wilfried Haslauer und sein Team" und einen "wunderbaren Vertrauensvorschuss der Wähler". Auch sei das Ergebnis eine "schöne Bestätigung" des "neuen Stils" von Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz.

Werner Kogler sprach am Sonntagnachmittag für die Grünen von einer "Enttäuschung" - wenn es dabei bleibe, hoffte Kogler noch auf die Zweistelligkeit. "Ja, es ist enttäuschend." Das letzte Ergebnis sei aber auch "ein Highlight" gewesen. Man werde nun hinschauen, warum es in manchen Bundesländern nicht laufe. Spitzenkandidatin Astrid Rössler habe einen guten Job gemacht, aber: "Es ist grad kein Wind für Grün."

"Die Richtung stimmt" für FPÖ