Auszählung in Innsbruck hat begonnen

Innsbruck. Bei der Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl haben die letzten Wahllokale am Sonntag um 17.00 Uhr ihre Pforten geschlossen. Anschließend wurde in den 153 Sprengel mit der Auszählung begonnen. Die vorläufigen Endergebnisse sollen gegen 19.00 Uhr veröffentlicht werden. Darin werden die Briefwahl und sonstigen Wahlkarten bereits enthalten sein.

Sollte keiner der Bürgermeisterkandidaten heute, Sonntag, die erforderliche absolute Stimmenmehrheit bekommen, müssen die beiden stimmenstärksten Bewerber am 6. Mai in eine Stichwahl. In der Landeshauptstadt wird nämlich seit dem Urnengang 2012 das Stadtoberhaupt direkt gewählt. Umfragen sahen zuletzt einen Dreikampf zwischen Amtsinhaberin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) und ihren beiden Herausforderern Georg Willi (Grüne) und Rudi Federspiel (FPÖ).

104.245 Wahlberechtigte

Am Sonntag waren 104.245 Innsbrucker wahlberechtigt, davon 54.548 Frauen. Für den Urnengang wurden 8.225 Wahlkarten ausgestellt. Bei der Gemeinderatswahl im Jahr 2012 waren es hingegen nur 3.040 Wahlkarten.

Die Wahl ist am Sonntag bei sommerlichen Temperaturen über die Bühne gegangen. Am Nachmittag kratzte das Thermometer in der Landeshauptstadt an der 27 Grad-Marke. Die Spitzenkandidaten hatten sich bei der Stimmabgabe um die Mittagszeit durch die Bank betont entspannt und optimistisch gezeigt. Die Wahlbeteiligung war vorerst nicht abschätzbar.