Rechtsbereinigung im Schnelldurchlauf

Will die seit 25 Jahren schwelende Strukturdebatte erfolgreich beenden: Justizminister Josef Moser. © apa/Georg Hochmuth



Wien. (rei) Josef Moser hat sich von der Blutvergiftung erholt, die ihn in den vergangenen Wochen sogar zu einem Krankenhausaufenthalt gezwungen hatte. Nun will es der ÖVP-Reform- und Justizminister angehen. Er hat sich viel vorgenommen. Moser will nichts weniger als die seit 25 Jahren diskutierte Entflechtung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern und eine Beschleunigung von Verfahrensabläufen bei den Behörden. Konflikte mit den durch ihre jüngsten Wahlerfolge noch gestärkten Landeshauptleuten seien vorprogrammiert, so der mediale Tenor.

Am kommenden Mittwoch steht im Ministerrat die von Moser angekündigte Rechtsbereinigung auf dem Programm: Alle vor dem Jahr 2000 erlassenen Gesetze stehen potenziell zur Streichung, das sind theoretisch über 1700 Gesetze. Nur was explizit weiter gebraucht wird, soll gültiges Recht bleiben. Bis 15. März hatten die Ministerien Zeit, an Moser zu melden, welche Rechtsmaterien auch in Zukunft unverzichtbar sind. Für den Justizminister ist die Rechtsbereinigung nur ein erster Schritt.





Noch fehlt die Diskussion

Er will danach auch über die gültigen Gesetze reden, diese vereinfachen und neu kodifizieren. Auch das sogenannte "Gold-Plating", die Übererfüllung von EU-Richtlinien, soll dort, wo es möglich ist, auf die europaweit vorgeschriebenen Mindeststandards zurückgeschraubt werden. Zudem will Moser "Reformpakte" mit den einzelnen Ministerien abschließen. Am Ende der Legislaturperiode will Moser jener Minister sein, der auf eine gelungene Struktur- und Föderalismusreform zurückblicken kann.

Franz Fiedler, wie auch Moser ehemaliger Präsident des Rechnungshofs (RH), gibt sich erstaunt über Mosers Selbstbewusstsein. Der ehemalige Richter erwartet sich von Mosers Rechtsbereinigung eher eine für die Regierung gute Öffentlichkeitswirkung denn einen tatsächlichen Schritt in Richtung Strukturreform. Am Mittwoch werde ein "Begräbnis erster Klasse für das tote Recht" stattfinden, sagt Fiedler.

Letztlich sollen nur jene Gesetze außer Kraft treten, die ohnedies für den Normalbürger oder auch den täglichen Ablauf bei Behörden ohne Bedeutung sind: "Man kann natürlich die Budgetgesetze der 60er Jahre außer Kraft setzen - aber was hilft das?" Er könne sich nicht vorstellen, dass dort, wo es wirklich darum geht, Verfahrensabläufe zu beschleunigen und Doppelgleisigkeiten zu beseitigen, es tatsächlich schon jetzt zu Rechtsbereinigungen kommt, gibt sich Fiedler skeptisch.

Der Jurist macht dies an der fehlenden Debatte über die Problemzonen im österreichischen Recht fest. Schon alleine, dass bis dato nur Ministerien angehalten worden seien, aus ihrer Sicht unbedingt notwendige Matrein zu melden, zeige, dass es um Gesetze gehe, "die weder das Gros der Bürger noch die Behörden in ihrer Arbeit einschränken und hemmen", so Fideler. Ministerien seien nicht die einzigen Normadressaten. Dringend zu überarbeitende Gesetze und Strukturen zu bereinigen, setze einen "wesentlich größeren Aufwand an Diskussionsbereitschaft und Durchsetzungskraft" voraus, spielt der ehemalige RH-Präsident auf die heißen Eisen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden an.

Streitpotenzial Länder

Und genau diese Kompetenzfragen seien zentral für das Gelingen von Reformen, die den Namen auch verdienen. "Wir haben in Österreich neun verschiedene Bauordnungen. Zehn Krankenanstaltenverordnungen zu haben, ist wohl ein echtes Unikum", sagt Fiedler. "Was kann man eliminieren, ohne dass man auch nur irgendjemandem wehtut oder wem Rechte wegnimmt?", so seine Erwartungen für den Mittwoch.

Gespannt ist der Jurist allerdings auf die Frage, wie Mosers Rechtsbereinigung mit jenen Bereichen umgeht, die seit dem Jahr 2000 mehrfach novelliert worden sind. "Wenn Gesetzesmaterien gestrichen werden, bleiben dann die nachfolgenden Novellen in Kraft? Das ist mir noch nicht ganz klar", so der Jurist.

Die von anderen Verfassungsrechtsexperten geäußerten Bedenken, bei der Meldung der unbedingt notwendigen Rechtsmaterien könnten wichtige Bereiche übersehen werden, sind für Fiedler nicht ganz von der Hand zu weisen: "Ich schließe das nicht aus, will das aber auch nicht überbewerten." Der Justizminister beschwichtige diesbezüglich: "Da wird nichts schiefgehen", sagte er im Jänner bei der Ankündigung seines Vorhabens.

Moser will noch heuer sowohl die Rechtsbereinigung wie auch die Kompetenzentflechtung umsetzen.