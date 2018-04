Ländermatch

Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. © APAweb, Hans Punz Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. © APAweb, Hans Punz



Wien. Es sei ein Zeitfenster zwischen den vier Landtagswahlen und dem Beginn der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft, und das werde man nutzen. Drei große Reformprojekte stünden an, die bundesweit einheitliche Mindestsicherung, Deregulierung in der Verwaltung und die Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger.

Zwei Tage nach dem Urnengang in Salzburg, der letzten der vier Landtagswahlen 2018, machten Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache damit am Dienstag den Anstoß zum Match Bund gegen Länder. In nur wenigen Monaten bis zum Sommer will die Regierung schaffen, was 25 Jahre nicht gelang: das Kompetenzen-Wirrwarr entflechten, die Verwaltung effektiver machen - und ganz nebenbei den Einfluss der Sozialpartner zurückdrängen. Das von Kurz angeführte Zeitfenster wird so zur ersten Nagelprobe der reformeifrigen Koalition von ÖVP und FPÖ. Und es gibt gleich eine ganze Reihe an Eskalationspunkten. Aber der Reihe nach.





Kurz und Strache setzen die Länder unter Druck. Bis zum 30. Juni, das hatte FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein am 13. April bei der Länder-Konferenz der Sozialreferenten versprochen, hätten die Länder Zeit gehabt, einen Vorschlag für eine bundeseinheitliche Mindestsicherung vorzulegen. Dieser solle dann als Grundlage dienen, so Hartinger-Klein damals. "So lange wollen wir nicht warten", sagte Kurz am Dienstag vor Journalisten. Schon am 1. Juni wollen er und Strache ihren eigenen Mindestsicherungs-Entwurf zur Begutachtung vorlegen.

Schwarzer Applaus, rote Wut

An welchem der aktuell unterschiedlichen Ländermodellen sich der Regierungsvorschlag orientieren wird, war Kurz und Strache am Dienstag nicht zu entlocken. Nur so viel: Verfassungskonform werde die neue Regelung in jedem Fall sein, betonte der Kanzler. Gleichzeitig rückt die Regierungsspitze nicht von ihrem Credo "keine Zuwanderung ins Sozialsystem" ab. Wer noch nicht eingezahlt habe, dürfe nicht dasselbe erhalten wie langjährige Beitragszahler, so Kurz sinngemäß.

Das klingt nach den viel zitierten Modellen von Ober- und Niederösterreich, wo Asylberechtigte schlechtergestellt sind. Einziger Haken: Der Verfassungsgerichtshof hob die niederösterreichische Regelung Mitte März auf. Bliebe das oberösterreichische Modell. Doch auch über dessen Rechtmäßigkeit wird der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheiden, nachdem der oberösterreichische Landesverwaltungsgerichtshof eine Beschwerde eines Asylberechtigten an das europäische Höchstgericht weitergereicht hatte. Dass die Bundesregierung Oberösterreich als Vorbild sieht, zeigt die Tatsache, dass der Verfassungsdienst des Bundes beim EuGH Ende März schriftlich die Sicht der oberösterreichischen Landesregierung zu stützen versuchte. Die entsprechende EU-Richtlinie stehe einer nationalen Regelung nicht entgegen, ist in dem Schreiben zu lesen. Es werde auf die "unterschiedlichen Bedürfnisse der jeweiligen Personengruppe Bedacht genommen" - gemeint sind befristet beziehungsweise dauerhaft Asyl oder subsidiär Schutzberechtigte.