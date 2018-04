Harte Bandagen

Hauptverbands-Chef Alexander Biach. © apa/Hans Klaus Techt Hauptverbands-Chef Alexander Biach. © apa/Hans Klaus Techt



Wien. (pech) Es ist eine ausgesprochen harte Auseinandersetzung, die sich Regierung und Vertreter der Sozialversicherung liefern. Dabei geht es um nicht mehr und nicht weniger als die Zukunft des Systems der Sozialversicherung und den politischen Einfluss darauf. Die Regierung - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) - hatte dazu am Dienstag eilig eine Pressekonferenz einberufen und gezielt Informationen verbreitet. Die Verbreitung von "Fake News" wurde ihr am Mittwoch deswegen vorgeworfen.

Die Vorwürfe der Regierung lauteten: Die Sozialversicherungen hätten rund 1,3 Milliarden Euro an Beitragsgeldern an der Börse in Aktien oder Wertpapieren angelegt und über die Jahre ein Reinvermögen von rund 6 Milliarden Euro angehäuft, statt Beiträge zu senken. Pro Jahr würden rund 330 Millionen Euro für Zusatz- bzw. Luxuspensionen ausbezahlt, mehr als 1000 Funktionäre seien im Einsatz, dazu kämen über 160 Dienstwagen.





Der Vorstandschef des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger, Alexander Biach, sprach am Mittwoch von "unhaltbaren Vorwürfen" und zeigte sich sichtlich verärgert. Die Sozialversicherung sei ohnehin zu Reformen bereit, solche Aufregung brauche es dafür nicht. Biach schlüsselte außerdem alle Anschuldigungen auf: Die SV sei zu Rücklagen in Höhe eines Monatsaufwands gesetzlich verpflichtet, was 5 Milliarden entspreche, 1,4 Milliarden davon seien in mündelsicheren Wertpapieren veranlagt. Bei den Dienstautos handle es sich hauptsächlich um Kranken- oder Medikamententransporter. Die Kosten für die Zusatzpensionen seien Fakt, aber würden nur noch für alte Verträge gelten, Zusatzpensionen seien seit 1996 abgeschafft. Und die Funktionäre würden hauptsächlich ehrenamtlich arbeiten, im Schnitt gehe es um 380 Euro pro Funktionär.

"Politik miesester Art"

Schärfer klang dies von den einzelnen Obmännern der Gebietskrankenkassen: "Das Niveau der Debatte ist erschreckend tief. Ich kann der Regierung nur dringend empfehlen, das System nicht mit Brachialgewalt über Bord zu werfen", sagte der schwarze Obmann der Vorarlberger GKK Manfred Brunner. In der VGKK fand am Mittwoch auch eine Betriebsversammlung gegen die Kassenzusammenlegung statt.

"Das ist unterste Schublade", sagte Niederösterreichs Kassenobmann Gerhard Hutter. Er warf der Regierung "Lügen" vor und warnte vor einer "Politik der verbrannten Erde". Verärgerung herrscht auch in Salzburgs GKK, deren Obmann Andreas Huss sagte: "Die Regierung will ganz offensichtlich eines der besten Krankenversicherungs-Systeme der Welt vernichten."

Die schwarzen AK-Präsidenten von Vorarlberg und Tirol, Hubert Hämmerle und Erwin Zangerl, wurden ebenfalls sehr deutlich: "Jetzt zeigt sich, was sich Kurz und Strache unter einem neuen Regierungsstil in unserem Land vorstellen." Dies sei Politik der "miesesten Art".

Gemäßigter im Ton, aber nicht weniger deutlich reagierte ÖGB-Präsident Erich Foglar: "Es ist sehr bedauerlich, dass die Regierungsspitze zu derart unhaltbarer Stimmungsmache gegen die Sozialversicherung greift. Es ist auch schwerst bedenklich, weil es von den Fakten her in keinster Weise haltbar ist", sagte Foglar. Der Regierung falle in Wahrheit kein Sachargument für ihre Reform ein. "Da man sachlich nichts findet, um die eigenen Machtansprüche durchzusetzen, greift man auf solche Argumente zurück." Das seien "ganz platte Machtgelüste". Er forderte die Regierung auf, die Sozialpartner an den Verhandlungstisch zu laden.