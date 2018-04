Linhart wechselt vom Minoritenplatz nach Paris

© apa/BMEIA, Tatic © apa/BMEIA, Tatic



Wien. Gleich 22 Botschafterposten und weitere Leitungsfunktionen im Ausland werden neu besetzt. Der Ministerrat stimmte den Vorschlägen von Außenministerin Karin Kneissl am Mittwoch zu, teilte das Außenamt mit. Mit Spannung wurde die Neubesetzung der Botschaft in Paris erwartet. Diese wird vom langjährigen Generalsekretär im Außenministerium, Michael Linhart (Bild), übernommen.

Linhart war für den ehemaligen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) als außenpolitischer Berater tätig. Wer seine Nachfolge antreten wird, ist noch nicht entschieden. Der Posten werde erst ausgeschrieben, wenn feststehe, wann Linhart seine Position in Paris antrete, so ein Sprecher des Außenministeriums. Einem Bericht des "Standard" zufolge gilt das Verhältnis zwischen Michael Linhart und der FPÖ-nominierten Ministerin als "zerrüttet". Dies bezeichnete der Sprecher jedoch als "völlig substanzlose Spekulation".





Zehn Posten an Frauen

Eine weitere Neubesetzung ist die Leitung des Österreichischen Generalkonsulates Chengdu in China - eine Schwerpunktregion Kneissls. Der Posten geht an Martin Allgäuer. Auch einige Botschaften in Europa werden neu besetzt. Darunter die Botschaft in Sarajewo durch Ulrike Hartmann, die Botschaft in Sofia, die nun von Andrea Wicke geführt wird, sowie die Botschaft in Stockholm, die von Gudrun Graf übernommen wird. Zehn der 25 Posten wurden mit Frauen besetzt.