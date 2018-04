Über die Schwierigkeit, Armut zu erfassen

Eine bettelnde Person in der Salzburger Altstadt 2014. © APAweb, Barbara Gindl Eine bettelnde Person in der Salzburger Altstadt 2014. © APAweb, Barbara Gindl



Wien. Jede sechste Person in Österreich ist armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Das sind 1,563 Millionen Menschen. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist hier kaum Bewegung festzustellen, weder zum Guten noch zum Schlechten, innerhalb der EU steht Österreich insgesamt gut da. Am besten schneidet aber Tschechien ab. So steht es die Statistiken. Tschechien? Wirklich?

Wer das Nachbarland, vor allem den Osten Tschechiens kennt, wird hier zweifeln. Zurecht. Und allein dieses Beispiel zeigt, wie schwierig es ist, Armut und Armutsgefährdung zu vermessen, ja überhaupt eine geeignete Definition zu finden. Was ist arm? Ist jemand, der nur 400 Euro im Monat verdient und sich deshalb keine eigene Mietwohnung leisten kann, arm? Vermutlich schon. Aber wenn dieser jemand ein Student ist, der in einer WG wohnt und bei Bedarf von Eltern und Oma versorgt wird? Eher nicht.





Um auf die Frage nach der Armutsentwicklung eine möglichst gute Antwort zu erhalten, erheben die statistischen Behörden in Europa, darunter auch die Statistik Austria in Österreich, verschiedene Daten und werten diese nach mehreren Aspekten aus: nach materieller Deprivation, Erwerbsbeteiligung sowie Armutsgefährdung, die vom Haushaltseinkommen abhängt.







Wer weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens hat, gilt demnach als armutsgefährdet. Für einen Singlehaushalt sind das derzeit 1238 Euro netto, bei zwei Personen mit einem Kind 2228 Euro. In Tschechien, und hierin liegt die Erklärung der überraschenden Top-Platzierung, liegt diese Grenze für Singles bei unter 400 Euro, das dortige Medianeinkommen ist sehr niedrig, dafür sind die Einkommen gleich verteilt.

"Ich würde den Begriff Einkommensarmut verwenden", sagt Sozialexperte Martin Schenk von der Armutskonferenz. "Diese Menschen haben im Verhältnis zur Mitte einen Mangel an Einkommen." Irrelevant sind diese Zahlen nicht, wie auch Konrad Pesendorfer, Generaldirektor der Statistik Austria, sagt. "Es geht ja auch um Teilhabe an der Gesellschaft."

Schwierige Vergleichbarkeit

Pesendorfer weist selbst explizit daraufhin, dass man sich mithilfe von mehreren Daten der Wahrheit annähern muss. Wichtig sind diese Zahlen auch deshalb, damit die Politik evidenzbasiert eines der ganz großen, alten gesellschaftlichen Probleme bekämpfen kann. So hatte es sich auch die EU vor acht Jahren zum Ziel gesetzt, als sie ausgab, bis zum Jahr 2020 das Armutsrisiko in den Mitgliedsstaaten um 25 Prozent zu senken. Österreich ist hier - rein statistisch gesehen - auf einem guten Weg, die EU weniger. Die Zahl der Armen ist gestiegen.