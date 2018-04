Mistplatz für die Ewigkeit

Wien. 11.200 Fässer mit einem Fassungsvermögen von je 200 Liter lagern derzeit in klimatisierten Hallen des Forschungszentrums Seibersdorf in Niederösterreich - gefüllt mit radioaktivem Müll. Insgesamt sind es 3660 Kubikmeter Nuklearabfall, was einem Würfel von 15,4 Meter Kantenlänge entsprechen würde. Der Müll wird hier seit 1974 gesammelt. Jährlich werden es um rund 200 Fässer respektive 15 Tonnen mehr.

Diese Zahlen sind dem Entwurf des Ministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus zum "Nationalen Entsorgungsprogramm gemäß § 36b Strahlenschutzgesetz" zu entnehmen, der vor kurzem veröffentlicht wurde. Damit leistete Österreich der Euratom-Richtlinie 2011/70 Folge. Das Entsorgungsprogramm hätte bereits 2016 fertig werden sollen. Nun beginnt dafür erst die Strategische Umweltprüfung (SUP) in Österreich. Die Quintessenz ist: Die Zwischenlagerung in Seibersdorf ist nur bis 2045 vertraglich abgesichert. Mit dem Entwurf des Ministeriums wurde die Standortsuche für ein Atommüll-Endlager in Österreich gestartet.





Röntgenquellen und Schutzgewand als Abfall







Die gute Nachricht ist, dass es sich dabei lediglich um schwach- bis mittelradioaktiven Müll aus Medizin (großteils Röntgenquellen und Schutzgewand), Forschung und Industrie handelt, weil in Österreich ja keine Atomkraftwerke (AKW) in Betrieb sind. Somit fallen hier weder hoch radioaktiver Abfall noch abgebrannte Brennelemente an.

Der Unterschied zwischen hoch-, mittel- und schwachradioaktivem Müll ist gewaltig. Dazwischen liegen Jahrtausende: Während hochradioaktiver Müll 240.000 Jahre lang mit Wasser und Lebewesen nicht in Kontakt kommen darf, ist der schwach- und mittelradioaktive nach 500 Jahren nicht mehr gefährlicher als normaler Phosphatdünger. Nach rund 30.000 Jahren hat Letzterer die gleiche strahlungsbedingte Giftigkeit wie Granitgestein.

Granit ist auch jenes Gestein, nach dem man bei der Endlagersuche Ausschau hält. Granit ist hart und ein schlechter Wärmeleiter - für eine stabile, Jahrtausende lange Lagerung von Fässern ideal. Eine Entscheidung über Ort und Art der Endlagerstätten sei aber noch nicht gefallen, heißt es in dem Entwurf.

Ohne Bürgerbeteiligung wird das vermutlich auch nicht gehen. Der Frage nach geologisch geeigneten Regionen in Österreich war man schon zu Zeiten des geplanten AKW Zwentendorf in den 70ern nachgegangen, das nach massiven Protesten und einer Volksabstimmung bekanntlich nie in Betrieb ging. Das Atomsperrgesetz 1978 war die Folge: Seitdem dürfen hier keine AKW mehr ohne Volksabstimmung gebaut werden. Gefeit vor radioaktiver Strahlung sind wir dennoch nicht: Am 26. April 1986, vor 32 Jahren, explodierte ein Block des AKW Tschernobyl in der Ukraine. Noch heute finden sich auch in Österreich radioaktive Spuren, die Gefahr ist seitdem greifbarer.