Hausdurchsuchen bei Rechtsextremen

Die rechtsextreme "Identitäre Bewegung" ist ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Am Freitagmorgen wurden in mehreren Bundesländern Hausdurchsuchungen in den Wohnungen führender Mitglieder durchgeführt. Dabei beschlagnahmten die Beamten Datenträger und Dokumente, wie die "Identitären" selbst per Twitter mitteilten..

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, Christian Kroschil, bestätigte am Freitag gegenüber der "Wiener Zeitung" Ermittlungen wegen des Verdachts auf Verhetzung, Gründung einer kriminellen Vereinigung und Sachbeschädigung.