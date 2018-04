Formaler Kahlschlag

Josef Moser (M.) will 2500 Rechtsnormen außer Kraft setzen. © apa/Techt Josef Moser (M.) will 2500 Rechtsnormen außer Kraft setzen. © apa/Techt



Wien. (sir) Die Bundesregierung ist in dieser Woche nur knapp an der täglichen Pressekonferenz vobeigeschrammt. Am Dienstag hatte sie das Match Bund versus Länder eröffnet, es soll bis zum Sommer in Sachen Mindestsicherung und Zusammenlegung der Sozialversicherungen entschieden sein.

Am Mittwoch wurde dann die neue 5G-Mobilnetz-Strategie präsentiert, und vor dem Wochenende luden Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache gemeinsam mit Justizminister Josef Moser abermals ins Bundeskanzleramt, um über das Vorhaben zur Rechtsbereinigung Auskunft zu geben.

Insgesamt geht es dabei um 2500 Rechtsnormen, also Gesetze und Verordnungen, die vor dem Jahr 2000 erlassen wurden und nun außer Kraft gesetzt werden. Das klingt allerdings bedeutsamer und ärger, als es ist. Es handelt sich nämlich um Normen, die "nicht mehr anwendbar oder notwendig sind", wie Moser sagt.

Darunter finden sich legistische Schönheiten wie das "Hofdecret vom 24sten Januar 1818, an sämmtliche Appellations-Gerichte, einverständlich mit der allgemeinen Hofkammer und der Hofcommission in Justiz-Gesetzsachen" oder eine Verordnung von 1856, in der die "Art der Verpackung von Gegenständen strafgerichtlicher Untersuchungen" festgelegt ist.

Für das tägliche Leben sind diese Aufräumarbeiten doch von eher überschaubarer Relevanz, daher hätte womöglich auch eine simple Pressemitteilung gereicht statt eines Termins mit der gesamten Regierungsspitze und dem Fachminister. Die bisher letzte Initiative einer Rechtsbereinigung im Jahr 1999 durch einen All-Parteien-Beschluss im Nationalrat, die sich auf Gesetze vor 1946 fokussierte, war beispielsweise mehr oder weniger ein Formalakt.

Der Bundesregierung, die großen Wert auf ihre Außendarstellung legt, passt die Rechtsbereinigung geradezu ausgezeichnet ins Kommunikationskonzept von dieser Woche, in der es um Reformen und Deregulierung ging. Es gebe "überbordende Demokratie" in Österreich, sagte Kurz, das Leben werde komplizierter, es gehe um "Freiheit für die Menschen". Moser ergänzte, man wolle "Österreich neu bauen". Das schlagzeilentaugliche Vorhaben hat in dieser Woche jedenfalls seine mediale Wirkung nicht verfehlt. Moser hatte die Gesetzesvorlage schon zu Beginn der Woche avisiert, am Freitag wurde sie nun zur Begutachtung ins Parlament geschickt.

Unwitzig ist die lange Liste von 600 Gesetzen und 1800 Verordnungen nicht, die nun aufgehoben werden sollen. Das Justizressort hat sie auch auf der eigenen Webseite publiziert sowie eine zweite Liste mit den noch in Kraft befindlichen Normen. Moser lädt die Bevölkerung auch explizit zur Mitwirkung ein, sich die Listen anzusehen und gegebenenfalls weitere Streichkandidaten zu identifizieren. Bisher sei man jedenfalls "sehr vorsichtig" vorgegangen, sagte der Minister.

Kampf dem Gold-Plating birgt Konfliktpotenzial

Bis zum 15. Mai wird nun in einem zweiten Schritt der Rechtsbereinigung das Gold-Plating angegangen. Das betrifft EU-Richtlinien, die in die nationale Gesetzgebung aufgenommen wurden, dabei aber mutmaßlich übererfüllt wurden. Das wird jedoch die schwierigere Übung. Zwar gibt es, wie bei der Allergenverordnung, Beispiele, in denen eine Verkomplizierung passiert ist, die weder von der EU noch vom Nationalrat intendiert war, andererseits steckte hinter einer "Übererfüllung" von EU-Normen auch die Absicht, strengere Maßstäbe anzulegen, als bei einem Kompromiss aller EU-Mitgliedsstaaten herausgekommen ist.

Dies ist beispielsweise beim Umweltschutz oft der Fall gewesen, aber auch beim Arbeitsrecht. Dass die Regierung bei der Umsetzung von EU-Richtlinien künftig (und auch retrospektiv) wirtschaftliche Interessen stärker gewichten wird als bisher, ist schon dem Regierungsprogramm zu entnehmen gewesen. Im Kapitel zum Arbeitsrecht ist explizit "kein Gold-Plating" vermerkt. Es ist anzunehmen, dass die Regierung hier in dem einen oder anderen Fall auf Widerstände stoßen wird.

Bei der geplanten Zusammenlegung der Sozialversicherungen werden die Fronten gerade abgesteckt. Die Betriebsräte der Versicherungen drohen mit Streik, sie warfen der Regierung vor, Unwahrheiten, etwa über Dienstwägen, vor. Kanzler Kurz reagierte gelassen. "Die Streikdrohungen, die schockieren uns nicht", sagte er. Die Regierung wurde dafür gewählt, deshalb werde die Zusammenlegung auch umgesetzt.