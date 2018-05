Wien. Die Wirtschaft wächst, die Zahl der Arbeitslosen in Österreich geht weiter zurück. Diese gute Nachricht meldeten Sozialministerium und Arbeitsmarktservice (AMS) im traditionellen Gleichschritt, direkt im Anschluss an den Tag der Arbeit. Im April waren etwas mehr als 384.000 Menschen auf Jobsuche oder in Schulungen. Das entspricht einem Minus von 7,1 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat.

Die Arbeitsmarktdaten zeigen, dass die Arbeitslosigkeit in Österreich zurzeit in allen Bundesländern und in vielen Branchen zurückgeht. Besonders auffällig ist der Rückgang im Baugewerbe mit einem Minus von rund 17 Prozent. Weil die Wirtschaft momentan brummt, gibt es aber auch in der Industrie und im Handel weniger Erwerbslose als noch vor einem Jahr. Ebenso betrifft das den Tourismus. Auch die durchschnittliche Verweildauer, die Zeit in der Menschen arbeitslos gemeldet sind, geht zurück: von zuletzt 133 Tagen auf 129 Tage.







"Die Konjunktur läuft gut", sagt AMS-Chef Johannes Kopf. Er zeigt sich mit den Entwicklungen am Arbeitsmarkt durchaus zufrieden. Zu seiner Freude sinkt auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die als besonders schwer vermittelbar gelten. Und zwar um fast 7000 Personen auf knapp 52.500. Darunter fallen auch Menschen über 50 Jahre, die es besonders schwer haben. Auch hier gibt es einen leichten Rückgang (5,5 Prozent) zu verzeichnen. Dennoch sind weiterhin mehr als 100.000 ältere Personen erwerbslos, das entspricht rund einem Viertel der Gesamtzahl.





Weiterer Rückgang

Beim AMS geht man für den Rest des Jahres von einer Erholung am Arbeitsmarkt aus. Im Jahresschnitt rechnet Kopf mit einem Minus von 30.000 Menschen. Auch im Jahr 2019 sei ein Rückgang im Jahresschnitt von 5000 bis 15.000 Menschen möglich. Der positive Blick hat mit zweierlei Indikatoren zu tun: einerseits mit der guten Konjunktur, die derzeit bei mehr als drei Prozent liegt, andererseits mit dem Anstieg der offenen Stellen um fast 28 Prozent. Derzeit gibt es rund 71.000 sofort verfügbare Jobs.

Kopf sieht aber viele Herausforderungen: Bei Ausländern geht die Arbeitslosigkeit nur leicht zurück, wie auch bei Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen.

Jene von Geflüchteten wiederum steigt an, weil es dauert, sie zu integrieren. Die Aufgabe der Integration bleibt eine Herausforderung. Hierbei gebe es Verbesserungspotenzial bei den Schnittstellen zu den Mindestsicherungsstellen in den Bundesländern, um zeitliche Verzüge zu vermeiden, sagte Kopf im Ö1-"Mittagsjournal" des ORF-Radio. Das AMS kann etwa eine soziale Leistung bei einer sanktionierbaren Handlung nicht direkt sperren, weil es die Mindestsicherung nicht ausbezahlt, sondern die zuständigen Landesstellen nur informieren. "Da gab es in der Vergangenheit große Probleme und großen zeitlichen Verzug", so Kopf. Lehnt jemand eine Stelle ab oder ist nicht bereit, in eine Qualifizierung zu gehen, kann das AMS das zwar mitteilen, dass das so ist, aber auf der anderen Seite sei in der Vergangenheit manchmal über einige Monate nichts passiert. Helfen würde auch ein einheitliches EDV-System. Momentan gebe es in den Ländern "neun verschiedene Systeme", sagte Kopf. Die Daten des AMS werden deshalb noch nicht "in jener Güte und in jener Häufigkeit abgeholt, wie wir es uns erwarten würden". ÖVP und FPÖ verlangten zuletzt Reformansätze vom AMS.