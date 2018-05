Salzburger ÖVP fällte Vorentscheidung über Koalition

Salzburg. Zehn Tage nach der Salzburger Landtagswahl am 22. April wurde am Mittwochabend eine wichtige Vorentscheidung zur Bildung einer neuen Landesregierung gefällt. Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat dem ÖVP-Parteipräsidium einen Vorschlag unterbreiten, welche Parteien er zu Koalitionsverhandlungen einladen will. "Wir wollen dann am Freitag mit den Verhandlungen beginnen, damit wir diese im Mai abschließen können", hatte Haslauer schon nach der ersten Runde der Sondierungsgespräche, die er mit allen vier Parteien (SPÖ, FPÖ, Grünen und Neos) geführt hatte, erklärt. Das neu gewählte Landesparlament muss spätestens am 13. Juni seine erste Sitzung abhalten - und die Regierung und den Landeshauptmann wählen. Am Mittwoch hatte der Landeshauptmann von seiner Partei das Go zur Bildung einer Koalition erhalten. Mit wem, stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest.

Haslauer konnte nach seinem Wahlerfolg aus mehreren potenziellen Partnern wählen. Nach den Sondierungsgesprächen hatte er sich aber nicht in die Karten blicken lassen und keine Partei von vorneherein ausgeschlossen.





Eine von ihm vor der Wahl favorisierte Zweierkoalition wäre sich nur mit der SPÖ oder der FPÖ ausgegangen, für eine Dreierkoalition braucht er Grüne und Neos. Zuletzt hatte Haslauer eine Dreierkoalition nicht mehr abgelehnt.

Dass der bisherige Landeshauptmann auch in den kommenden fünf Jahren gerne mit Astrid Rössler ein Team gebildet hätte, gilt als gewiss. Allerdings ist die grüne Landessprecherin nur noch vorübergehend an der Spitze ihrer Partei. Sie hat diese Funktion am 23. April abgegeben. "Für mich sind 30.000 Stimmen Verlust auch eine persönliche Niederlage. Es ist eine klare Abwahl meiner Politik, meines Stils und der Themen, für die ich gekämpft habe", hatte sie zur Begründung gesagt. Auch das Landtagsmandat wird Rössler nicht annehmen. Sie bleibt aber noch bis zur Landesversammlung im Juni Landessprecherin, um eine geordnete Übergabe zu ermöglichen.

Rudi Hemetsberger, der Landesgeschäftsführer der Grünen, hat nach dem Sondierungsgespräch vergangenen Donnerstag klargestellt, dass seine Partei für eine erneute Regierungsbeteiligung bereit stehe. "Letztlich hängt das aber vom Programm und den Inhalten ab."

Auch die Neos sind einer Regierungsbeteiligung nicht abgeneigt. "Wir wollen auf jeden Fall einen konstruktiven Beitrag für das Land leisten", hatte Sepp Schellhorn nach den Sondierungsgesprächen gesagt.

Nach der Landtagswahl 2013 hatte die ÖVP bereits eine Regierung gemeinsam mit den Grünen und dem Team Stronach gebildet. Die Koalition zerbrach später an internen Streitereien beim Team Stronach. Zwei ehemalige Team-Stronach-Mandatare sicherten der Regierung im Landtag aber weiterhin die Mehrheit.

Die ÖVP verfügt über 15 der 36 Mandate im Salzburger Landtag, die SPÖ hat 8 Sitze, die FPÖ 7, Grüne und Neos je drei.