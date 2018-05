Schwarze Aufarbeitung

Ex-Bundespräsident Kurt Waldheim wird in der vorliegenden Studie als SA-Mitglied eingestuft. © apa/dpa Ex-Bundespräsident Kurt Waldheim wird in der vorliegenden Studie als SA-Mitglied eingestuft. © apa/dpa



Wien. Mitten in der Diskussion um die Historikerkommission, die die FPÖ im Zuge der Affäre um ihren niederösterreichischen Spitzenkandidaten Udo Landbauer angekündigte hatte, veröffentlicht nun die Kanzlerpartei ÖVP einen Beitrag zur Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit. Das parteinahe Karl-von-Vogelsang-Institut und in der Folge der Jurist und Historiker Michael Wladika untersuchten 560 Lebensläufe von ÖVP-Politikern der frühen Jahre der 2. Republik. Der Untersuchungsgegenstand, sagt Wladika im Gespräch mit der "Wiener Zeitung", konzentrierte sich bewusst auf die Frage, in welchem Ausmaß ÖVP-Politiker in der NS-Zeit Mitglied der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen gewesen waren.

Ergebnis: 36 Personen oder 6,4 Prozent des Samples waren NSDAP-Mitglieder, 17 Personen werden als Zweifelsfälle ausgeschildert. Zwischen 6,4 und 9,5 Prozent betrage deshalb die Bandbreite der ehemaligen NSDAP-Mitglieder der ÖVP - "nicht mehr, als es in der Gesamtbevölkerung der Fall ist", sagt Studienautor Wladika. Sowohl Wladika als auch der Koordinator der Studie, der Chef des Pressediensts im Bundeskanzleramt und Präsident des Vogelsang-Instituts, Helmut Wohnout, verweisen auf eine vergleichbare, 2005 veröffentlichte Studie zur SPÖ. Die von der Historikerin Maria Mesner herausgegebene und von Ex-SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer in Auftrag gegebene Studie kam auf die Zahl von rund zehn Prozent ehemaliger NSDAP-Mitglieder in der SPÖ und ihren Teilorganisationen.





Schwierige Quellenlage

Rund 200 Seiten umfasst die Studie, die auf der Internetseite des Vogelsang-Instituts abrufbar ist. Auffällig ist der Zeitpunkt des Erscheinens der Studie allemal - und das nicht nur wegen der laufenden Debatte über die selbstverordnete FPÖ-Geschichtsaufarbeitung. Die Idee, die eigene Vergangenheit hinsichtlich der NS-Zeit aufzuarbeiten, sei nach 2005 und nach dem Erscheinen besagter SPÖ-Studie entstanden, so Wohnout. Wieso aber wurde die Studie erst jetzt fertig und veröffentlicht? "Das hat mit der teils schwierigen Quellen- und Forschungssituation zu tun", sagt Wohnout. Er verweist auf die teils überbordende NS-Bürokratie, deren Ämter sich bisweilen gegeneinander um ihre Zuständigkeitsbereiche rangen, sowie auf die auf verschiedene Archive aufgeteilten Bestände. Der Studienautor betont zudem, die Forschungsarbeit in einer Nebentätigkeit verrichtet zu haben. Die zitierten Online-Quellen wurden beispielsweise teils schon vor acht Jahren, teils vor drei Jahren und nur zum kleineren Teil erst kürzlich abgerufen.