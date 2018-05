Des Kanzlers Grenzen beginnen im Westen

Wien. (jm) In Salzburg dürfte es auf eine Dreierkoalition hinauslaufen. Knapp eineinhalb Wochen nach den Wahlen nimmt die ÖVP als klare Wahlsiegerin Verhandlungen mit Grünen und Neos auf. Man darf davon ausgehen, dass es kein allzu großes Kunststück dafür braucht, die Gespräche Ende Mai abgeschlossen sind und am 13. Juni plangemäß die neue Landesregierung angelobt wird. Die Grünen als großer Wahlverlierer und die Neos als Neuling im Salzburger Landtag werden keine große Hürde darstellen.

Die Dreierkonstellation in Salzburg hat aber auch eine bundespoltitische Dimension. Haslauer möchte eine "Allianz der Mitte" schmieden und schließt dabei die Freiheitlichen entschieden aus. Das wirkt allerdings überraschender, als es tatsächlich ist. Haslauer hat dies bereits am Wahlabend recht deutlich anklingen lassen.





Wesentlich überraschender ist allerdings, wie offen Haslauer zugibt, dass sich Kanzler Sebastian Kurz Schwarz-Blau in Salzburg gewünscht und wie vehement Haslauer sich diesem Ansinnen wiedersetzt hat: "Der Bundeskanzler hätte gern Schwarz-Blau gesehen. Aber er hat mir nicht dreingeredet", sagt er. Mit den Worten "Türkis war eine PR-Maßnahme" fuhr der Salzburger Landeshauptmann Kurz schon einmal in die Kanzlerparade.

Der schwarze Westen mag nicht mit den Freiheitlichen. Für Tirols Landeshauptmann Günther Platter war die bundeskoalitionäre Variante beim jüngsten Wahlgang ebenso kein Thema wie nun für Haslauer in Salzburg. Im Osten gibt es ein anderes Bild: In Niederösterreich sind die Freiheitlichen dank der dortigen Verfassung in der Proporzregierung mit einem Landesrat vertreten. In Oberösterreich und im Burgenland dürfen die Blauen mitregieren - einmal mit Schwarz, einmal mit Rot.

Illusorische Handhabe

"Das zeugt im Umkehrschluss von der gewollten und angestrebten Eigenständigkeit der Landeshauptleute", sagt Politikexperte Thomas Hofer. Es sei aber ohnehin von Anfang an illusorisch und naiv gewesen, zu glauben, dass Kurz die volle Handhabe über die Landeshauptleute hat. Das sei historisch in der ÖVP nie der Fall gewesen. "Haslauer wollte seinen Salzburger Weg gehen und nicht als der dastehen, der am Gängelband des Herrn Kurz agiert", sagt Hofer. "Außerdem hätte er mit einer schwarz-blauen Koalition die Probleme in der Bundesregierung, die möglicherweise einmal entstehen, praktisch importiert." Der Politikbeobachter ist allerdings erstaunt darüber, wie offen Haslauer die kommunikative Schiene eröffnet hat, "dass sich der Bundeskanzler offensichtlich nicht durchsetzen kann".

Auch Politikwissenschafter Fritz Plasser beobachtet einen "gewissen Westakzent". Tirol und Salzburg hätten demonstrativ an ihrer Eigenständigkeit festgehalten und sich für eine andere Variante als die Bundeskoalition entschieden. Bemerkenswert fand Plasser, dass Haslauer mehrfach den Begriff "Allianz der Mitte" verwendet hat. "Das drückt eine deutlich andere Präferenz als jene von Kurz und von der Bundes-ÖVP aus", sagt Plasser. Das sei allerdings nur ein kleiner Dämpfer für Kurz, "der aber gar nicht überraschend kam". Zumal die "freie Hand" von Kurz sich nur auf die Bundespolitik beschränke.

Die Freiheitlichen reagieren verschnupft darauf, dass sie als Wahlzweiter in Haslauers Plänen keine Rolle spielen. "Ein Stimmungsaufheller ist das natürlich keiner für die Freiheitlichen, wenn die ÖVP das tut, was sie will und die FPÖ am Ende übrig bleibt", sagt Hofer. "Das könnte im blauen Lager zu der Einsicht führen, sich selbst nach Alternativen zur ÖVP umzusehen."