Dicke Luft in der Stadt

Wien. (jm) Die Menschen ziehen um. Und wie. Während sich Dörfer entvölkern, tummeln sich immer mehr Menschen in den Städten, die aus allen Nähten platzen. Auch in Österreich. Schon heute lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in der Stadt, im Jahr 2050 sollen es bereits zwei Drittel sein. Das hat Folgen: Die Bewegungen in die Metropolen heizt Krisen wie den Klimawandel oder Ressourcenknappheit weiter an. Städte sind heute für drei Viertel der Luftverschmutzung verantwortlich. Gewissermaßen wird die Zukunft in der Stadt entschieden.

Wie dick die Luft werden kann, zeigt sich etwa in Linz. Die Stadt wird von ihrem Wachstum und den täglichen Einpendlern gleichsam überrollt. Zu den rund 58.000 in Linz lebenden und arbeitenden Menschen kommen weitere 108.000 Beschäftigte von außerhalb dazu. Wie die Einwohner selbst, fahren diese hauptsächlich mit dem Auto, was ein Zeichen dafür ist, dass der öffentliche Nahverkehr für Pendler nicht ausreichend funktioniert. Die verstärkte Verkehrsbelastung führt zu Staus und einer überhöhten Feinstaubbelastung, für die Oberösterreichs Landeshauptstadt inzwischen bekannt ist.





Wege aus dem Stau

Linz ist ein Beispiel von vielen. Der Städtebund drängt angesichts der demografischen Entwicklung sowie der angekündigten Klimastrategie der Regierung auf mehr Geld für den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel. Karoline Mitterer vom KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung verwies bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger darauf, dass die Klimastrategie einen Abbau der Treibhausgas-Emissionen auf nahezu null bis 2050 vorsieht. "Wenn man dieses Ziel erreichen möchte, muss man massive Maßnahmen setzen", sagte Mitterer: "Das können die Städte allein nicht stemmen." Laut dem KDZ geben die großen Städte 844 Millionen Euro für öffentliche Verkehrsmittel aus, brauchten aber 160 Millionen Euro pro Jahr mehr.

Laut einer vom Städtebund in Auftrag gegebenen Studie brauchen alleine die Landeshauptstädte von 2020 bis 2050 160 Millionen Euro jährlich mehr für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Besonders hohe Kosten verursache dabei der Straßenbahnbau, wie Mitterer meinte. So brauche Klagenfurt angesichts der mittlerweile mehr als 100.000 Einwohner eigentlich ein Straßenbahnnetz. "Aber sie wissen nicht, wie sie es finanzieren sollen."

Als mögliches Vorbild für die Infrastruktur-Förderung schwebt dem Städtebund der Schweizer Infrastrukturfonds vor. Dieser Fonds stellt seit 2008 auf 20 Jahre befristet insgesamt 17,4 Milliarden Euro für Verkehrsprojekte zur Verfügung. Gespeist wird der Fonds mit zweckgebundenen Einnahmen aus der Mineralölsteuer und der Autobahnvignette.

Laut KDZ tragen großen Städte schon jetzt etwa ein Drittel der Gesamtkosten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) von gut 2,5 Milliarden Euro (Stand 2014). Demnach übernehmen Wien und die Landeshauptstädte außer Eisenstadt 844 Millionen Euro, die Länder 482 Millionen Euro und der Bund 1,2 Milliarden Euro. Letzteres für Schüler- und Lehrlingsfreifahrten sowie Subventionen für Schnellbahnen und U-Bahn-Ausbau. Wobei die Gesamtausgaben des Bundes deutlich höher sind, weil in dieser Betrachtung der ÖBB-Fernverkehr und die Investitionen in die allgemeine Schieneninfrastruktur ausgeklammert bleiben.

Weltweit suchen Städte nach Wegen aus dem Stau. Doch dort, wo noch Platz zum Bauen ist, werden zusätzliche Straßen das Verkehrschaos nicht verhindern. Solche werden laut Studien auch genutzt, verursachen also immer zusätzlichen Verkehr; genauso wie auch der Ausbau von Fahrradwegen und Nahverkehr für neue Rad-, Bus- und Bahnfahrer sorgt.

Auf Ersteres setzt Linz, wo neun Radrouten in der Stadt und im Umland geplant sind. Dieser Ansatz hat sich in den Niederlanden, etwa im Großraum Amsterdam, in Dänemark oder in London als Alternative zum Auto bewährt. Aber auch das ist nur eine Möglichkeit von vielen.