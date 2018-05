Sozialversicherung: Künftige Struktur laut Wöginger noch offen

Wien Die Reform der Sozialversicherungen mit der Zusammenlegung der Träger nimmt Gestalt an. ÖVP-Klubobmann August Wöginger, der die Reform mit FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein verhandelt, erklärte, dass die Gespräch "gut laufen". Die künftige Struktur der Träger und die Zukunft der AUVA seien aber vorerst noch offen.

Wöginger geht nicht davon aus, dass eine Punktation für die Reform schon kommende Mittwoch im Ministerrat sein wird. Es werde eher Mitte Mai werden. "Wir bemühen uns, aber Qualität geht vor." Es handle sich immerhin um eines der größten Reformprojekte, und die Punktation müsse gut abgestimmt sein, weil sie dann die Basis für die notwendigen Gesetze sei, betonte der ÖVP-Klubobmann. Deshalb seien noch einige Gesprächsrunden angesetzt, auch mit den Ländern. Für Montagabend ist ein ÖVP-internes Koordinierungstreffen geplant. Die Sozialversicherungen sind hingegen nicht in die offiziellen Verhandlungen eingebunden.

Maximal fünf statt 21

In einigen Punkten will die Regierung den Ländern und auch den Sozialversicherungen offenbar entgegenkommen. Dass es statt derzeit 21 künftig maximal fünf Träger geben soll, werde auch von den Bundesländern mitgetragen, betonte Wöginger. Wie die Struktur aber konkret aussehen soll, sei noch offen. Und auch die Zukunft der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) sei noch Gegenstand von Gesprächen. Wie der Reformplan, der für die AUVA Einsparungen von 500 Millionen Euro und eine Beitragssenkung von 1,3 auf 0,8 Prozent bis zum Ende der Legislaturperiode vorsieht, umgesetzt werden soll, sei noch in Verhandlung.

Auch die Zukunft des Hauptverbandes sei noch Gegenstand der Verhandlungen, erläuterte Wöginger. Er verwies aber darauf, dass im Regierungsprogramm weiter eine Dachorganisation als koordinierende Stelle festgehalten sei.

Dass trotz der künftig zu einer Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zusammengelegten neun Gebietskrankenkassen die Planung vor Ort bleiben soll, sei schon verankert. Außer Streit stehe auch, dass die Rücklagen in den Ländern bleiben sollen, versicherte der Klubobmann. Vor allem die westlichen Länder und deren ÖVP-Landesräte hatten zuletzt betont, dass die Budgethoheit bei den Landesgeschäftsstellen bleiben müsse.

Länderautonomie

Offen sei in diesem Zusammenhang noch wie die Länderautonomie im Detail aussehen soll, erläuterte Wöginger. Auch wie die Mittel zugeteilt werden sollen, sei noch nicht ganz geklärt.

Die Beitragseinhebung soll allerdings bei der Sozialversicherung bleiben, versicherte der ÖVP-Klubobmann, der damit einer Forderung der Kassen nachkommt. Im Regierungsprogramm ist noch von einer "einheitlichen Abgabestelle für die Einhebung aller lohnabhängigen Abgaben" die Rede.

"Die Selbstverwaltung wird erhalten bleiben", versicherte Wöginger den Sozialpartnern. Eine Einschränkung oder gar Abschaffung wäre verfassungsrechtlich nicht möglich, und "das wollen wir auch nicht", betonte der ÖVP-Klubobmann. Man habe sich darauf verständigt, die Reform mit einfacher Mehrheit im Parlament zu beschließen. Gleichzeitig bekräftigte Wöginger aber auch, dass man die "Strukturen verschlanken" und die "Gremien zusammenführen" wolle.